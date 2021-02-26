Прорывной момент для криптовалют: биржа Coinbase планирует выйти на Nasdaq

Coinbase, которая планирует прямой листинг, а не традиционное первичное публичное размещение акций, в прошлом году получила прибыль в размере 322 миллионов долларов, а чистая выручка выросла более чем вдвое до 1,14 миллиарда долларов.

Около 96% выручки Coinbase в прошлом году было получено за счет комиссионных за транзакции на ее бирже.

В 2020 году количество пользователей биржи выросло на 34% до 43 миллионов, в то время как количество пользователей, совершающих ежемесячные транзакции, подскочило на 180% до 2,8 миллиона. Большая часть его чистой выручки была получена от торгов биткойнами и Ethereum.

Акции компании сменили владельцев в результате недавних частных транзакций на уровнях, которые дают оценку Coinbase почти в 100 миллиардов долларов. Это может сделать ее одной из крупнейших публичных компаний после Facebook Inc.

Ожидается, что появление Coinbase в качестве публично торгуемой компании станет прорывным моментом для отрасли и станет важной вехой на пути к зрелости криптовалюты как основного класса активов.

Среди потенциальных факторов риска, которые могут повлиять на его планы, Coinbase указала неустойчивый характер криптовалюты в качестве основной проблемы.