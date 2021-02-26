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Проривний момент для криптовалют: біржа Coinbase планує вийти на Nasdaq

Автор: Олександр Білоус

Криптовалютна біржа Coinbase має намір провести прямий лістинг на біржі Nasdaq. Це може зробити Coinbase однією з найбільших публічних компаній на біржі після Facebook.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Coinbase, яка планує прямий лістинг, а не традиційне первинне публічне розміщення акцій, минулого року отримала прибуток у розмірі 322 мільйонів доларів, а чиста виручка зросла більш ніж удвічі до 1,14 мільярда доларів.

Близько 96% виручки Coinbase минулого року було отримано за рахунок комісійних за операції на її біржі.

У 2020 році кількість користувачів біржі зросла на 34% до 43 мільйонів, у той час як кількість користувачів, що здійснюють щомісячні транзакції, підскочив на 180% до 2,8 мільйона. Велика частина його чистої виручки була отримана від торгів біткойнами і Ethereum.

Акції компанії змінили власників у результаті недавніх приватних транзакцій на рівнях, які дають оцінку Coinbase майже в 100 мільярдів доларів. Це може зробити її однією з найбільших публічних компаній після Facebook Inc.

Очікується, що поява Coinbase як публічно торгується компанії стане проривним моментом для галузі і стане важливою віхою на шляху до зрілості криптовалюти як основного класу активів.

Серед потенційних факторів ризику, які можуть вплинути на його плани, Coinbase вказала нестійкий характер криптовалюти в якості основної проблеми.

Нагадаємо, ринки криптовалюти в цьому році розгорілися, оскільки великі і компанії починають серйозно ставитися до класу активів, вкладаючи гроші в сектор і викликаючи довіру дрібних спекулянтів.

Тим не менш, багато аналітики та інвестори як і раніше скептично ставляться до неоднозначно регульованих і дуже волатильних цифрових активів, які все ще мало використовуються для торгівлі.

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