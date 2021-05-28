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Прорыв трубы возле Ocean Plaza: КГГА обещает закончить ремонт за сутки

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Киев, Пятница 28 мая 2021 05:11
Прорыв трубы возле Ocean Plaza: КГГА обещает закончить ремонт за сутки Фото: ремонт трубопровода возлеТРЦ Ocean Plaza (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Даша Харченко

Киевская государственная городская администрация сообщила, что ремонт теплосетей возле ТРЦ Ocean Plaza завершат в течение суток. Планируют заменить 100 м трубопровода.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

На ул. Антоновича, 176 в Киеве в течение суток заменят 100 м трубопровода. В КГГА напомнили, что на время проведения ремонтных работ движение транспорта возле места повреждения частично ограничат.

Напомним, 27 мая в Киеве возле Ocean Plaza прорвало трубу, в результате чего затопило дорогу. Из-за этого городской транспорт частично изменил маршрут.

Напомним, ранее в центре Киева произошел прорыв теплотрассы. Без горячей воды остались 4 дома.

Кроме того, в Киеве на Шулявке произошла авария на теплотрассе. В результате горячая вода затопила подземный пешеходный переход.

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