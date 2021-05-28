ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Прорив труби біля Ocean Plaza: КМДА обіцяє закінчити ремонт за добу

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 28 травня 2021 05:11
Прорив труби біля Ocean Plaza: КМДА обіцяє закінчити ремонт за добу Фото: ремонт трубопроводу біля ТРЦ Ocean Plaza (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Даша Харченко

Київська державна міська адміністрація повідомила, що ремонт тепломереж біля ТРЦ Ocean Plaza завершать протягом доби. Планують замінити 100 м трубопроводу.

Про це повідомила прес-служба КМДА.

На вул.Антоновича, 176 у Києві протягом доби замінять 100 м трубопроводу. У КМДА нагадали, що на час проведення ремонтних робіт рух транспорту біля місця пошкодження частково обмежать.

Нагадаємо, 27 травня в Києві біля Ocean Plaza прорвало трубу, внаслідок чого затопило дорогу. Через це міський транспорт частково змінив маршрут.

Нагадаємо, раніше у центрі Києва стався прорив теплотраси. Без гарячої води залишилися 4 будинки.

Крім того, у Києві на Шулявці сталася аварія на теплотрасі. В результаті гаряча вода затопила підземний пішохідний перехід.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Київ трубопровод Ocean Plaza
NEWS
Білий дім повідомив РФ, що США не повернуться в договір з відкритого неба
Білий дім повідомив РФ, що США не повернуться в договір з відкритого неба
DAILY
Нерівний союз. Що відбувається в ОПЗЖ після удару по Медведчуку
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Нерівний союз. Що відбувається в ОПЗЖ після удару по Медведчуку