Прорив труби біля Ocean Plaza: КМДА обіцяє закінчити ремонт за добу
Фото: ремонт трубопроводу біля ТРЦ Ocean Plaza (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Київська державна міська адміністрація повідомила, що ремонт тепломереж біля ТРЦ Ocean Plaza завершать протягом доби. Планують замінити 100 м трубопроводу.
Про це повідомила прес-служба КМДА.
На вул.Антоновича, 176 у Києві протягом доби замінять 100 м трубопроводу. У КМДА нагадали, що на час проведення ремонтних робіт рух транспорту біля місця пошкодження частково обмежать.
Нагадаємо, 27 травня в Києві біля Ocean Plaza прорвало трубу, внаслідок чого затопило дорогу. Через це міський транспорт частково змінив маршрут.
Нагадаємо, раніше у центрі Києва стався прорив теплотраси. Без гарячої води залишилися 4 будинки.
Крім того, у Києві на Шулявці сталася аварія на теплотрасі. В результаті гаряча вода затопила підземний пішохідний перехід.