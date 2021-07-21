На мосту Патона в Киеве снова прорвало трубу
Фото: на мосту Патона в Киеве снова прорвало трубу (Виталий Носач / РБК-Украина)
Сегодня, 21 июля на мосту имени Евгения Патона в столице прорвало трубу. В Днепр из нее полился мощный фонтан воды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киев Оперативный".
В настоящее время в "Киевводоканале" не предоставили официальных сообщений.
Знов за рибу гроші... Те неподобство полагодять колись? Київ, міст ПатонаPosted by Київ Оперативний on Wednesday, July 21, 2021
Напомним, недавно в Киеве на мосту Патона также произошел прорыв трубы. Обнаруженное во время испытаний повреждение теплосети локализовали.
Добавим, 2 июля на этом же мосту произошел прорыв магистральной теплосети. Повреждение удалось локализовать.