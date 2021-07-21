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На мосту Патона в Киеве снова прорвало трубу

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Киев, Среда 21 июля 2021 13:38
На мосту Патона в Киеве снова прорвало трубу Фото: на мосту Патона в Киеве снова прорвало трубу (Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 21 июля на мосту имени Евгения Патона в столице прорвало трубу. В Днепр из нее полился мощный фонтан воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киев Оперативный".

В настоящее время в "Киевводоканале" не предоставили официальных сообщений.

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Posted by Київ Оперативний on Wednesday, July 21, 2021

Напомним, недавно в Киеве на мосту Патона также произошел прорыв трубы. Обнаруженное во время испытаний повреждение теплосети локализовали.

Добавим, 2 июля на этом же мосту произошел прорыв магистральной теплосети. Повреждение удалось локализовать.

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мост Патона
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