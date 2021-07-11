Прорыв трубы на мосту Патона локализовали. КГГА говорит, что это испытательные работы

В Киеве на мосту имени Евгения Патона локализовали прорыв трубы. Повреждение теплосети было выявлено во время гидравлических испытаний.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
По данным администрации, сейчас идет подготовка к проведению ремонтных работ, которые осуществят верхолазы.
Напомним, в Киеве на улице Электриков произошел прорыв трубы посреди дороги. В результате образовался "гейзер".
Ранее стало известно, что в столице на улице Антоновича возле торгового центра Ocean Plaza прорвало трубу.