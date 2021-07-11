Прорив труби на мосту Патона локалізували. КМДА каже, що це випробувальні роботи

У Києві на мосту імені Євгена Патона локалізували прорив труби. Пошкодження тепломережі було виявлено під час гідравлічних випробувань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
За даними адміністрації, зараз йде підготовка до проведення ремонтних робіт, які здійснять верхолази.
Нагадаємо, у Києві на вулиці Електриків стався прорив труби посеред дороги. В результаті утворився"гейзер".
Раніше стало відомо, що в столиці на вулиці Антоновича біля торгового центру Ocean Plaza прорвало трубу.