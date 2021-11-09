Прорыв в Европу. Чем грозит мигрантский кризис на границах Белоруси и ЕС

Большая группа людей с сумками и рюкзаками движется по дороге, заходит в лес, потом приближается к пограничному забору с колючей проволокой. Начинается прорыв. Проволоку перекусывают специальными ножницами, приминают ее бревнами, в стоящих по другую сторону правоохранителей летят камни, те отвечают слезоточивым газом. Штурм отбит, люди становятся лагерем на ночь в нескольких десятках метров от границы.

Эти кадры с белорусско-польской границы, где группа мигрантов, в основном с Ближнего Востока, пыталась прорваться на территорию Евросоюза, 8 ноября разлетелись не только в восточноевропейских, но и в мировых медиа. Спровоцированный Минском мигрантский кризис вышел на новый уровень. В Варшаве заявили о "самой массовой до этого момента попытке силового проникновения на территорию Польши".

Поляки стягивают на границу дополнительные силы, объявлена частичная мобилизация войск территориальной самообороны.

– Солдаты! Проверьте свое снаряжение и средства связи, сообщите вашим работодателям и семьям, – говорится в обращении сил теробороны.

Очевидно, новые, еще более массовые штурмы не заставят себя ждать.

Билет "под ключ"

Как рассказывал РБК-Украина дипломат Роман Безсмертный, за всем происходящим на границе Беларуси и ЕС явно просматривается российский след. Об этом же заявляли и в оппозиционной белорусской инициативе ByPol, объединяющей бывших силовиков. Там объяснили, что спецоперацию с мигрантами, якобы получившую название "Операция "Шлюз", придумал глава КГБ Беларуси Иван Тертель, совместно с генералами российского ФСБ.

А в польских спецслужбах еще в сентябре сказали, что каждый пятый пойманный мигрант связан с РФ, работал и жил там некоторое время. О том, что "ключ к решению проблемы находится в Москве" заявляли ранее и в правительстве Германии.

Лукашенко намеренно нагнетает ситуацию на границе с ЕС при поддержке Кремля (фото: twitter.com/HRDefsEN)

Впрочем, и у белорусского президента Александра Лукашенко есть свои очевидные интересы в происходящем. Как рассказал РБК-Украина белорусский аналитик из проекта iSANS Ян Авсеюшкин, главная задача Лукашенко сейчас – чтобы страны ЕС все-таки признали его фактическим руководителем страны и пошли хоть на какие-то контакты.

"Это давняя практика Лукашенко – самому создавать проблемы и предлагать их решение. Ему надо прорвать дипломатическую блокаду, но на его условиях. Торг заложниками, политзаключенными в обмен на снятие санкций – уже не работает, потому что доверие подорвано полностью. А тут – прямая лобовая угроза в обмен на ее решение", – сказал изданию Авсеюшкин.

Действительно, после истории с самолетом RyanAir и окончательной зачистки всех независимых медиа и общественных организаций в стране, Лукашенко оказался в еще более глубокой изоляции со стороны Запада, чем после кровопролитных разгонов прошлогодних митингов. И найти хоть какой-то канал связи с Западом и, следовательно, пространство для маневра – очевидная необходимость.

Но кроме геополитических соображений, на текущем кризисе Беларусь еще и неплохо зарабатывает. Большинство беженцев, в том числе и участники вчерашнего прорыва – курды, проживающие в Ираке и Сирии. До Беларуси они добираются авиатранспортом, напрямую и с пересадками через Дубай и Стамбул.

Как говорится в совместном расследовании литовского телеканала LRT, проектов "Медиазона. Беларусь" и Scanner Project, поездка из Курдистана в Европу может стоить от 6 до 15 тысяч долларов "под ключ". Цены зависят от логистики, и от того, например, захочет ли мигрант остаться в Литве или планирует пробраться куда-то дальше на Запад.

Прилетают будущие мигранты вполне официально, по туристическим визам, количество рейсов ранее было значительно увеличено. А по иракскому телевидению активно разгоняли заявления Лукашенко о том, что он больше не собирается задерживать рвущихся в ЕС мигрантов.

Более того, как выяснили литовские журналисты, желающие попасть в Беларусь оставляют залог в три тысячи долларов, и если человек не возвращается назад (как и планируется), то эти деньги платят белорусской стороне.

При этом общий поток мигрантов в Беларусь оценивается в 800-1000 человек в день. Спикер министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарын заявил, что на границе уже находятся около 4 тысяч мигрантов. По его словам, всего в Беларуси их 12-15 тысяч.

На улицах Минска группы новоприбывших уже довольно заметны. Несмотря на высокую цену за сам "билет", многие все же привозят с собой какие-то деньги, тратят их на еду, проживание, такси, снаряжение в туристических и охотничьих магазинах.

В будущем возможностей прилететь в Беларусь может стать еще больше. По информации немецкого издания Welt am Sonntag, пять национальных аэропортов Беларуси могут вскоре перепрофилировать в международные, для обслуживания рейсов с Ближнего Востока. В том числе и в городе Гродно, совсем рядом с польской и литовской границами.

Тяжелый четверг

С начала кризиса, летом этого года, основные потоки мигрантов из Беларуси устремились в Литву. Небольшая страна с населением в 2,8 млн человек еле справлялась с их сдерживанием, помощь в виде колючей проволоки для обустройства границы литовцам оказала и Украина.

Позже вектор "наступления" сместился на Польшу. Как пишет Rzeczpospolita со ссылкой на свои источники в силовых структурах, для тех не стало сюрпризом, что самая массовая попытка прорыва границы случилась именно сейчас. Дело в том, что в этот четверг, 11 ноября, Польша будет праздновать День независимости. Правые и ультраправые партии уже много лет организовывают в этот день свой марш в Варшаве, который нередко перерастает в столкновения с полицией.

Тогда как сейчас польская власть активно стягивает свои силовые подразделения к белорусской границе. Только в понедельник на участке, где была угроза прорыва, сконцентрировали более 20 тысяч солдат, пограничников и полицейских. В том числе пришлось перебросить и несколько сотен силовиков, которых ранее предполагалось привлечь к охране правопорядка во время марша независимости.

Пропагандисты в Беларуси прогнозируют, что мигрантский кризис будет набирать обороты (фото: twitter.com / MON_GOV_PL)

Ситуация осложняется и тем, что в этом году проведение марша запрещено судом. Но польские праворадикалы заявили, что мероприятие все равно состоится, что делает столкновения с полицией особо вероятными. И если следующая массированная попытка прорыва мигрантов состоится 11 ноября, польским правоохранителям будет крайне сложно одновременно сдерживать буйную публику и в столице, и на границах страны.

Но даже если полякам удастся справиться со всеми трудностями в этот четверг, дальше вряд ли будет легче. По устоявшейся практике белорусского и российского авторитарных режимов, угрозы, которые не решается обнародовать политическое руководство страны, прямым текстом озвучиваются различными провластными журналистами, блогерами и прочими пропагандистами.

Так, пролукашенковский политконсультант Александр Шпаковский в понедельник недвусмысленно описал дальнейший сценарий развития событий – поток мигрантов будет только увеличиваться. "Впоследствии мигранты будут растягивать силы и средства польских погранцов. Для этого нужен прорыв на разных участках границы 3-4 группами по пару тысяч человек", – написал Шпаковский в своем телеграм-канале.

Действительно, если для того, чтобы отбить попытку прорыва со стороны одной группы в тысячу с лишним человек, полякам потребовалось такое напряжение сил, то одновременное наступление нескольких таких групп на разных участках границы наверняка прорвет их оборону. Особенно при посильной помощи белорусских пограничников, помогающих мигрантам найти слабые места вдоль границы и не пускающих их назад в Беларусь.

Тем временем, как подчеркнул в разговоре с РБК-Украина Ян Авсеюшкин, время поджимает и самого Лукашенко – на носу холодная белорусская зима. "Эти люди прилетели, улететь не могут и не хотят, это создает дополнительный фактор кризиса в самой Беларуси. А учитывая, что Лукашенко сейчас пытается зачищать в стране все что можно, ему дополнительный источник напряжения точно не нужен", – сказал Авсеюшкин.

Пока же напряжение явственно ощущается в самом Евросоюзе. В том числе в Германии – конечной цели многих мигрантов, до которой они нередко все же добираются. Левые и правозащитные партии и группы вполне ожидаемо выступают за то, чтобы принять беженцев у себя, ультраправые – категорически против и уже создают отряды для "патрулирования" границы с Польшей.

Еще острее ситуация в самой Польше, где оппозиция, особенно левая, не соглашается с жестким курсом власти на борьбу с нелегальной миграцией. Согласно принятым в октябре законодательным изменениям, если человека задерживают сразу после перехода границы, его немедленно надо выдворить за пределы Польши, даже не рассматривая просьбу об убежище. Левые такой подход яростно критикуют – и вместе с либералами из "Гражданской платформы" получают обвинения в "работе на Путина и Лукашенко".

Конечно, пока что масштабы текущего миграционного кризиса не дотягивают до событий 2015 года, когда в ЕС прибыло около полутора миллионов выходцев с Ближнего Востока и Северной Африки. Тем не менее посеять дополнительный хаос в Евросоюзе у Минска и Москвы уже получилось. Судя по тому, что эскалация на польской границе только нарастает, трагическая развязка конфликта, с дальнейшими политическими последствиями, выглядит почти неизбежной.