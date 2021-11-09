Прорив в Європу. Чим загрожує мігрантська криза на кордонах Білорусі та ЄС

Велика група людей з сумками і рюкзаками рухається по дорозі, заходить в ліс, потім наближається до прикордонного паркану з колючим дротом. Починається прорив. Дріт перекушують спеціальними ножицями, приминають його колодами, в правоохоронців, що стоять по інший бік, летить каміння, ті відповідають сльозогінним газом. Штурм відбитий, люди стають табором на ніч в декількох десятках метрів від кордону.

Ці кадри з білорусько-польського кордону, де група мігрантів, в основному з Близького Сходу, намагалася прорватися на територію Євросоюзу, 8 листопада розлетілися не тільки в східноєвропейських, а й у світових медіа. Спровокована Мінськом мігрантська криза вийшла на новий рівень. У Варшаві заявили про "наймасовішу до цього моменту спробу силового проникнення на територію Польщі".

Поляки стягують на кордон додаткові сили, оголошена часткова мобілізація військ територіальної самооборони.

– Солдати! Перевірте своє спорядження і засоби зв'язку, повідомте вашим роботодавцям і сім'ям, – йдеться в зверненні сил тероборони.

Очевидно, нові, ще більш масові штурми не змусять на себе чекати.

Квиток "під ключ"

Як розповідав РБК-Україна дипломат Роман Безсмертний, за всім, що відбувається на кордоні Білорусі та ЄС явно проглядається російський слід. Про це ж заявляли і в опозиційній білоруській ініціативі ByPol, що об'єднує колишніх силовиків. Там пояснили, що спецоперацію з мігрантами, яка нібито отримала назву "Операція "Шлюз", придумав глава КДБ Білорусі Іван Тертель, спільно з генералами російського ФСБ.

А в польських спецслужбах ще у вересні сказали, що кожен п'ятий спійманий мігрант пов'язаний з РФ, працював і жив там деякий час. Про те, що "ключ до вирішення проблеми знаходиться в Москві" заявляли раніше і в уряді Німеччини.

Лукашенко навмисно нагнітає ситуацію на кордоні з ЄС за підтримки Кремля (фото: twitter.com/HRDefsEN)

Втім, і у білоруського президента Олександра Лукашенка є свої очевидні інтереси в тому, що відбувається. Як розповів РБК-Україна білоруський аналітик з проекту iSANS Ян Авсеюшкін, головне завдання Лукашенка зараз – щоб країни ЄС все-таки визнали його фактичним керівником країни і пішли хоч на якісь контакти.

"Це давня практика Лукашенка – самому створювати проблеми і пропонувати їх вирішення. Йому треба прорвати дипломатичну блокаду, але на його умовах. Торг заручниками, політв'язнями в обмін на зняття санкцій – вже не працює, тому що довіра підірвана повністю. А тут – пряма лобова загроза в обмін на її вирішення", – сказав виданню Авсєюшкін.

Дійсно, після історії з літаком RyanAir і остаточної зачистки всіх незалежних медіа та громадських організацій в країні, Лукашенко опинився в ще більш глибокій ізоляції з боку Заходу, ніж після кровопролитних розгонів минулорічних мітингів. І знайти хоч якийсь канал зв'язку із Заходом і, отже, простір для маневру – очевидна необхідність.

Але крім геополітичних міркувань, на поточній кризі Білорусь ще й непогано заробляє. Більшість біженців, в тому числі і учасники вчорашнього прориву – курди, які проживають в Іраку і Сирії. До Білорусі вони добираються авіатранспортом, безпосередньо і з пересадками через Дубай і Стамбул.

Як говориться в спільному розслідуванні литовського телеканалу LRT, проектів "Медіазона. Білорусь" і Scanner Project, поїздка з Курдистану в Європу може коштувати від 6 до 15 тисяч доларів "під ключ". Ціни залежать від логістики, і від того, наприклад, чи захоче мігрант залишитися в Литві або планує пробратися кудись далі на захід.

Прилітають майбутні мігранти цілком офіційно, за туристичними візами, кількість рейсів раніше була значно збільшена. А по іракському телебаченню активно розганяли заяви Лукашенка про те, що він більше не збирається затримувати мігрантів, що рвуться в ЄС.

Більш того, як з'ясували литовські журналісти, бажаючі потрапити в Білорусь залишають заставу в три тисячі доларів, і якщо людина не повертається назад (як і планується), то ці гроші платять білоруській стороні.

При цьому загальний потік мігрантів до Білорусі оцінюється в 800-1000 чоловік на день. Спікер міністра-координатора польських спецслужб Станіслав Жарин заявив, що на кордоні вже перебувають близько 4 тисяч мігрантів. За його словами, всього в Білорусі їх 12-15 тисяч.

На вулицях Мінська групи новоприбулих вже досить помітні. Незважаючи на високу ціну за сам "квиток", багато хто все ж привозить з собою якісь гроші, їх витрачають на їжу, проживання, таксі, спорядження в туристичних і мисливських магазинах.

У майбутньому можливостей прилетіти до Білорусі може стати ще більше. За інформацією німецького видання Welt am Sonntag, п'ять національних аеропортів Білорусі можуть незабаром перепрофілювати в міжнародні, для обслуговування рейсів з Близького Сходу. У тому числі і в місті Гродно, зовсім поруч з польським і литовським кордонами.

Важкий четвер

З початку кризи, влітку цього року, основні потоки мігрантів з Білорусі кинулися в Литву. Невелика країна з населенням в 2,8 млн осіб ледве справлялася з їх стримуванням, допомогу у вигляді колючого дроту для облаштування кордону литовцям надала і Україна.

Пізніше вектор "наступу" змістився на Польщу. Як пише Rzeczpospolita з посиланням на свої джерела в силових структурах, для тих не стало сюрпризом, що наймасовіша спроба прориву кордону трапилася саме зараз. Справа в тому, що цього четверга, 11 листопада, Польща святкуватиме День незалежності. Праві і ультраправі партії вже багато років організовують в цей день свій марш у Варшаві, який нерідко переростає в зіткнення з поліцією.

Тоді як зараз польська влада активно стягує свої силові підрозділи до білоруського кордону. Тільки в понеділок на ділянці, де була загроза прориву, сконцентрували понад 20 тисяч солдатів, прикордонників і поліцейських. У тому числі довелося перекинути і кілька сотень силовиків, яких раніше передбачалося залучити до охорони правопорядку під час Маршу Незалежності.

Пропагандисти в Білорусі прогнозують, що мігрантська криза набиратиме обертів (фото: twitter.com / MON_GOV_PL)

Ситуація ускладнюється і тим, що цього року проведення маршу заборонено судом. Але польські праворадикали заявили, що захід все одно відбудеться, що робить зіткнення з поліцією особливо ймовірними. І якщо наступна масована спроба прориву мігрантів відбудеться 11 листопада, польським правоохоронцям буде вкрай складно одночасно стримувати буйну публіку і в столиці, і на кордонах країни.

Але навіть якщо полякам вдасться впоратися з усіма труднощами в цей четвер, далі навряд чи буде легше. За усталеною практикою білоруського і російського авторитарних режимів, погрози, які не наважується оприлюднити політичне керівництво країни, прямим текстом озвучуються різними провладними журналістами, блогерами та іншими пропагандистами.

Так, пролукашенківський політконсультант Олександр Шпаковський в понеділок недвозначно описав подальший сценарій розвитку подій – потік мігрантів буде тільки збільшуватися. "Згодом мігранти будуть розтягувати сили і засоби польських прикордонників. Для цього потрібен прорив на різних ділянках кордону 3-4 групами по пару тисяч осіб", – написав Шпаковський у своєму телеграм-каналі.

Дійсно, якщо для того, щоб відбити спробу прориву з боку однієї групи в тисячу з гаком чоловік, полякам знадобилося таке напруження сил, то одночасний наступ декількох таких груп на різних ділянках кордону напевно прорве їх оборону. Особливо при посильній допомозі білоруських прикордонників, які допомагають мігрантам знайти слабкі місця вздовж кордону і не пускають їх назад в Білорусь.

Тим часом, як підкреслив у розмові з РБК-Україна Ян Авсеюшкін, час підтискає і самого Лукашенка – на носі холодна білоруська зима. "Ці люди прилетіли, полетіти не можуть і не хочуть, це створює додатковий фактор кризи в самій Білорусі. А враховуючи, що Лукашенко зараз намагається зачищати в країні все що можна, йому додаткове джерело напруги точно не потрібне", – сказав Авсеюшкін.

Поки ж напруга виразно відчувається в самому Євросоюзі. У тому числі в Німеччині – кінцевій меті багатьох мігрантів, до якої вони нерідко все ж добираються. Ліві і правозахисні партії і групи цілком очікувано виступають за те, щоб прийняти біженців у себе, ультраправі – категорично проти і вже створюють загони для "патрулювання" кордону з Польщею.

Ще гостріше ситуація в самій Польщі, де опозиція, особливо ліва, не погоджується з жорстким курсом влади на боротьбу з нелегальною міграцією. Згідно з прийнятими в жовтні законодавчими змінами, якщо людину затримують відразу після переходу кордону, її негайно треба видворити за межі Польщі, навіть не розглядаючи прохання про притулок. Ліві такий підхід люто критикують – і разом з лібералами з "Громадянської платформи" отримують звинувачення в "роботі на Путіна і Лукашенка".

Звичайно, поки що масштаби поточної міграційної кризи не дотягують до подій 2015 року, коли в ЄС прибуло близько півтора мільйонів вихідців з Близького Сходу і Північної Африки. Проте посіяти додатковий хаос у Євросоюзі у Мінська і Москви вже вийшло. Судячи з того, що ескалація на польському кордоні тільки наростає, трагічна розв'язка конфлікту, з подальшими політичними наслідками, виглядає майже неминучою.