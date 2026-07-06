Прорвалася вся балістика і "Циркони". Як ППО відбила нічний удар РФ

Уночі 6 липня Росія завдала масованого удару по Україні різними видами ракет та дронами. Основного удару зазнав Київ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.
Атака тривала з 18:00 5 липня і продовжилась у ніч на 6 липня. Росія вдарила по Україні ударними дронами та ракетами повітряного, наземного і морського базування.
Радіотехнічні війська Повітряних сил зафіксували 419 засобів повітряного нападу. Серед них:
Ракетне озброєння ворога складалося з таких типів:
Дрони типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дрони-імітатори "Пародія" запускали з кількох напрямків.
Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.
За попередніми даними станом на 08:30, українська протиповітряна оборона знищила або подавила 363 цілі. Серед них:
Зокрема силам ППО вдалося збити 31 крилату ракету Х-101 та 6 ракет "Калібр".
За попередньою інформацією, станом на 08:30 зафіксовано влучання 29 балістичних, у тому числі протикорабельних, ракет та 18 ударних дронів.
Ще на 16 локаціях зафіксували падіння уламків збитих дронів.
Тим часом у Києві після нічної атаки з'явилися перші дані про постраждалих. Раніше РБК-Україна повідомляло, що внаслідок удару по столиці загинули 11 людей, ще 46 отримали поранення.
Як повідомляло РБК-Україна, після атаки в Києві довелося перекрити рух на деяких вулицях через наслідки влучань. Також є зміни у русі громадського транспорту.