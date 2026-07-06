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Прорвалася вся балістика і "Циркони". Як ППО відбила нічний удар РФ

09:12 06.07.2026 Пн
2 хв
Скільки саме цілей вдалося збити над Україною?
aimg Олена Чупровська
Фото: наслідки обстрілу Києва 6 липня (t.me/dsns_telegram)

Уночі 6 липня Росія завдала масованого удару по Україні різними видами ракет та дронами. Основного удару зазнав Київ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.

Скільки зброї застосував ворог

Атака тривала з 18:00 5 липня і продовжилась у ніч на 6 липня. Росія вдарила по Україні ударними дронами та ракетами повітряного, наземного і морського базування.

Радіотехнічні війська Повітряних сил зафіксували 419 засобів повітряного нападу. Серед них:

  • 68 ракет різних типів;
  • 351 ударний дрон.

Ракетне озброєння ворога складалося з таких типів:

  • 6 протикорабельних ракет "Циркон"/"Онікс" (пуски з Курської області);
  • 23 балістичні ракети "Іскандер-М"/С-400 (пуски з Брянської, Орловської та Курської областей);
  • 33 крилаті ракети Х-101 (пуски з Вологодської області);
  • 6 крилатих ракет "Калібр" (пуск з Новоросійська).

Дрони типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дрони-імітатори "Пародія" запускали з кількох напрямків.

Фото: як відпрацювала ППО по цілях цієї ночі (t.me/kpszsu)

Що вдалося збити силам ППО

Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередніми даними станом на 08:30, українська протиповітряна оборона знищила або подавила 363 цілі. Серед них:

  • 37 ракет;
  • 326 дронів різних типів.

Зокрема силам ППО вдалося збити 31 крилату ракету Х-101 та 6 ракет "Калібр".

Куди влучили ракети та дрони

За попередньою інформацією, станом на 08:30 зафіксовано влучання 29 балістичних, у тому числі протикорабельних, ракет та 18 ударних дронів.

Ще на 16 локаціях зафіксували падіння уламків збитих дронів.

Наслідки удару по Києву

Тим часом у Києві після нічної атаки з'явилися перші дані про постраждалих. Раніше РБК-Україна повідомляло, що внаслідок удару по столиці загинули 11 людей, ще 46 отримали поранення.

Як повідомляло РБК-Україна, після атаки в Києві довелося перекрити рух на деяких вулицях через наслідки влучань. Також є зміни у русі громадського транспорту.

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