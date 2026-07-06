Прорвалася вся балістика і "Циркони". Як ППО відбила нічний удар РФ

Наслідки удару по Києву

Тим часом у Києві після нічної атаки з'явилися перші дані про постраждалих. Раніше РБК-Україна повідомляло, що внаслідок удару по столиці загинули 11 людей, ще 46 отримали поранення.

Як повідомляло РБК-Україна, після атаки в Києві довелося перекрити рух на деяких вулицях через наслідки влучань. Також є зміни у русі громадського транспорту.