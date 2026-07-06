Прорвалась вся баллистика и "Цирконы". Как ПВО отразила ночной удар РФ

Последствия удара по Киеву

Тем временем в Киеве после ночной атаки появились первые данные о пострадавших. Ранее РБК-Украина сообщало, что в результате удара по столице погибли 11 человек, еще 46 получили ранения.

Как сообщало РБК-Украина, после атаки в Киеве пришлось перекрыть движение на некоторых улицах из-за последствий попаданий. Также есть изменения в движении общественного транспорта.