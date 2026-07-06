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Прорвалась вся баллистика и "Цирконы". Как ПВО отразила ночной удар РФ

09:12 06.07.2026 Пн
2 мин
Сколько целей удалось сбить над Украиной?
aimg Елена Чупровская
Фото: последствия обстрела Киева 6 июля (t.me/dsns_telegram)

Ночью 6 июля Россия нанесла массированный удар по Украине разными видами ракет и дронами. Основной удар пришелся на Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы .

Сколько оружия применил враг

Атака продолжалась с 18:00 5 июля и продлилась в ночь на 6 июля. Россия ударила по Украине ударными дронами и ракетами воздушного, наземного и морского базирования.

Радиотехнические войска Воздушных сил зафиксировали 419 средств воздушного нападения. Среди них:

  • 68 ракет разных типов;
  • 351 ударный дрон.

Ракетное вооружение врага состояло из следующих типов:

  • 6 противокорабельных ракет "Циркон"/"Оникс" (пуски из Курской области);
  • 23 баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400 (пуски из Брянской, Орловской и Курской областей);
  • 33 крылатые ракеты Х-101 (пуски из Вологодской области);
  • 6 крылатых ракет "Калибр" (пуск из Новороссийска).

Дроны типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы "Пародия" запускали с нескольких направлений.

Фото: как отработала ПВО по целям этой ночи (t.me/kpszsu)

Что удалось сбить силам ПВО

Атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы сил обороны.

По предварительным данным на 08:30, украинская противовоздушная оборона уничтожила или подавила 363 цели. Среди них:

  • 37 ракет;
  • 326 дронов разных типов.

В частности, силам ПВО удалось сбить 31 крылатую ракету Х-101 и 6 ракет "Калибр".

Куда попали ракеты и дроны

По предварительной информации, по состоянию на 08:30 зафиксировано попадание 29 баллистических, в том числе противокорабельных ракет и 18 ударных дронов.

Еще на 16 локациях зафиксировали падение обломков сбитых дронов.

Последствия удара по Киеву

Тем временем в Киеве после ночной атаки появились первые данные о пострадавших. Ранее РБК-Украина сообщало, что в результате удара по столице погибли 11 человек, еще 46 получили ранения.

Как сообщало РБК-Украина, после атаки в Киеве пришлось перекрыть движение на некоторых улицах из-за последствий попаданий. Также есть изменения в движении общественного транспорта.

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