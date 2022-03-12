Пророссийскому кандидату в президенты Франции разбили яйцо об голову

Во Франции разбили яйцо об голову кандидату в президенту Эрику Земмуру. Политик выступает за снятие санкций с Российской Федерации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Le Figaro .

Инцидент произошел, когда он прибыл в Муассаку где должен был проводить свою предвыборную кампанию. Только что он вышел из автомобиля, как сразу же получил удар яйцом о голову от мужчины среднего возраста. Нападавшего сразу же задержали правоохранители.

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