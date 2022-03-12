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Проросійському кандидату в президенти Франції розбили яйце об голову

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Субота 12 березня 2022 18:35
Проросійському кандидату в президенти Франції розбили яйце об голову Фото: французький політичний журналіст Ерік Земмур (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У Франції розбили яйце об голову кандидату в президенту Еріку Земмуру. Політик виступає за зняття санкцій з Російської Федерації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Le Figaro.

Інцидент стався, коли він прибув до Муассаки де повинен був проводити свою передвиборчу кампанію. Щойно він вийшов з автомобіля, як отримав удар яйцем об голову від чоловіка середнього віку. Нападника одразу ж затримали правоохоронці.

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