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Пророссийский конгрессмен проиграл выборы в Конгресс США

Новости » Политика    07.11.2018 - 15:55
Фото: Дана Рорабахер (flickr.com gageskidmore)
Фото: Дана Рорабахер (flickr.com gageskidmore)

Рорабахеру дали прозвище "любимый конгрессмен Путина"

Конгрессмен-республиканец Дана Рорабахер, которого подозревают в связях из Россией, проиграл в своем округе в Калифорнии выборы в Палату представителей США кандидату от Демократической партии Харлей Рауди. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Daily Beast.

Издание пишет, что ранее он трижды переизбирался в 48 округе в Калифорнии в американскую Палату представителей.

"Представитель Дана Рорабахер, пророссийский республиканец, который когда-то хвастался, что поборолся с президентом РФ Владимиром Путиным в армреслинге в 1990 годах, проиграл свое место демократу Харлей Рауди", - говорится в сообщении.

Как сообщает The Daily Beast, Рорабахеру дали прозвище "любимый конгрессмен Путина" после того как стало известно, что он использовал информацию от российского правительства для того, чтобы удалить имя убитого российского адвоката Сергея Магнитского из названия "Глобального акта Магнитского". По данным газеты, ранее агенты ФБР предупреждали Рорабахер, что он может стать целью для вербовки русской разведкой.

Отметим, президент США Дональд Трамп публично поддержал конгрессмена от республиканцев Дана Рорабахер, который в течение последних лет продолжает высказывать пророссийскую позицию в Конгрессе США.

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