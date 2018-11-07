ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Проросійський конгресмен програв вибори до Конгресу США

Новини » Політика    07.11.2018 - 15:55
Фото: Дана Рорабахер (flickr.com gageskidmore)
Фото: Дана Рорабахер (flickr.com gageskidmore)

Рорабахеру дали прізвисько "улюблений конгресмен Путіна"

Конгресмен-республіканець Дана Рорабахер, якого підозрюють у зв'язках з Росією, програв у своєму окрузі в Каліфорнії вибори до Палати представників США кандидату від Демократичної партії Харлей Рауді. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Daily Beast.

Видання пише, що раніше він тричі переобирався в 48 окрузі в Каліфорнії до американської Палати представників.

"Представник Дана Рорабахер, проросійський республіканець, який колись хвалився, що на підпитку позмагався з президентом РФ Володимиром Путіним у армреслінгу у 1990 роках, програв своє місце демократу Харлей Рауді", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє The Daily Beast, Рорабахеру дали прізвисько "улюблений конгресмен Путіна" після того як стало відомо, що він використовував інформацію від російського уряду для того, аби видалити ім'я вбитого російського адвоката Сергія Магнітського з назви "Глобального акту Магнітського". За даними газети, раніше агенти ФБР попереджали Рорабахера, що він може стати ціллю для вербування російською розвідкою.

Відзначимо, президент США Дональд Трамп публічно підтримав конгресмена від республіканців Дана Рорабахера, який протягом останніх років продовжує висловлювати проросійську позицію у Конгресі США.

Після виборів США можуть посилити санкції проти Росії, - NYT Глава МЗС ФРН не допускає зміну курсу Трампа після проміжних виборів
Новини України выборыКонгресс США
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся