Проросійський конгресмен програв вибори до Конгресу США

Фото: Дана Рорабахер (flickr.com gageskidmore)

Рорабахеру дали прізвисько "улюблений конгресмен Путіна"

Конгресмен-республіканець Дана Рорабахер, якого підозрюють у зв'язках з Росією, програв у своєму окрузі в Каліфорнії вибори до Палати представників США кандидату від Демократичної партії Харлей Рауді. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Daily Beast.

Видання пише, що раніше він тричі переобирався в 48 окрузі в Каліфорнії до американської Палати представників.

"Представник Дана Рорабахер, проросійський республіканець, який колись хвалився, що на підпитку позмагався з президентом РФ Володимиром Путіним у армреслінгу у 1990 роках, програв своє місце демократу Харлей Рауді", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє The Daily Beast, Рорабахеру дали прізвисько "улюблений конгресмен Путіна" після того як стало відомо, що він використовував інформацію від російського уряду для того, аби видалити ім'я вбитого російського адвоката Сергія Магнітського з назви "Глобального акту Магнітського". За даними газети, раніше агенти ФБР попереджали Рорабахера, що він може стати ціллю для вербування російською розвідкою.

Відзначимо, президент США Дональд Трамп публічно підтримав конгресмена від республіканців Дана Рорабахера, який протягом останніх років продовжує висловлювати проросійську позицію у Конгресі США.