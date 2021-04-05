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Пророссийские силы начали акцию по дискредитации посольства Украины в Латвии

Новина українською → Латвия, Понедельник 05 апреля 2021 23:02
Пророссийские силы начали акцию по дискредитации посольства Украины в Латвии Фото: Посол Украины в Латвии Александр Мищенко (mfa.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Против посла Украины в Латвии Александра Мищенко и сотрудников дипмиссии пророссийские силы развернули кампанию по дискредитации. В качестве "инструментов" они используют высказывания, интервью и данные из открытых источников, фальсифицируя их.

Об этом сообщило посольство Украины в Латвии на своей странице в Facebook.

"Осторожно, фейки! По информации посольства, в связи с принципиальной позицией посла Украины в Латвии Александра Мищенко по разоблачению преступной деятельности против Украины так называемой украинской организации, а на самом деле марионетки в руках Кремля, "Объединения украинских обществ Латвии", пророссийские силы начали кампанию по дискредитации посла Украины и посольства", - говорится в сообщении дипмиссии.

Там уточнили, что в компании по дискредитации используется фальсификация высказываний посла из открытых источников, в том числе его интервью для "Radio Baltkom" от 30 апреля 2019 года. По словам дипломатов, такие действия представителей организации указывает на их антиукраинскую сущность и работу на страну-агрессора.

Напомним, Александр Мищенко стал послом в Латвии в феврале 2019 года. На этот пост его своим указом назначил президент Украины Петр Порошенко.

В конце апреля Мищенко дал интервью "Radio Baltkom", видео которого размещено в YouTube. Посол заявил, что с момента своего назначения ни разу не сталкивался с враждебностью со стороны русскоязычного населения прибалтийской страны. Дипломат также отметил, что говорит с ними "на языке Толстого, а не Путина".

В марте 2020 года Всемирный конгресс украинцев исключил из своих рядов организацию "Объединение украинских обществ Латвии" за участие в акциях сторонников "русского мира", распространение антиукраинской пропаганды, фейков о войне на Донбассе. Посол Мищенко публично поддержал это решение конгресса.

Отметим, в конце марта 2021 года Латвия назвала неизменной угрозой конституционному строю государства невоенные действия России. Речь идет о действиях, направленных на подрыв доверия к демократическим принципам и легитимности латвийских властей.

РБК-Украина ранее сообщало, что президент Литвы Гитанас Науседа высказал беспокойство планами России "проглотить" Беларусь. Глава государства допустил возможность введения новых санкций против Москвы.

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