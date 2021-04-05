Проросійські сили почали акцію з дискредитації посольства України в Латвії

Проти посла України в Латвії Олександра Міщенка і співробітників дипмісії проросійські сили розгорнули кампанію з дискредитації. Як "інструментів" вони використовують висловлювання, інтерв'ю та дані з відкритих джерел, фальсифікуючи їх.

Про це повідомило посольство України в Латвії на своїй сторінці в Facebook .

"Обережно, фейки! За інформацією посольства, у зв'язку з принциповою позицією посла України в Латвії Олександра Міщенка з викриття злочинної діяльності проти України так званої української організації, а насправді маріонетки в руках Кремля," Об'єднання українських товариств Латвії ", проросійські сили почали кампанію по дискредитації посла України та посольства ", - йдеться в повідомленні дипмісії.

Там уточнили, що в компанії з дискредитації використовується фальсифікація висловлювань посла з відкритих джерел, в тому числі його інтерв'ю для "Radio Baltkom" від 30 квітня 2019 року. За словами дипломатів, такі дії представників організації вказує на їх антиукраїнську сутність і роботу на країну-агресора.

Нагадаємо, Олександр Міщенко став послом в Латвії в лютому 2019 року. На цей пост його своїм указом призначив президент України Петро Порошенко.

В кінці квітня Міщенко дав інтерв'ю "Radio Baltkom", відео якого розміщено в YouTube. Посол заявив, що з моменту свого призначення жодного разу не стикався з ворожістю з боку російськомовного населення прибалтійської країни. Дипломат також зазначив, що говорить з ними "на мові Толстого, а не Путіна".