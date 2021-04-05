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Проросійські сили почали акцію з дискредитації посольства України в Латвії

Новость на русском → Латвія, Понеділок 05 квітня 2021 23:02
Проросійські сили почали акцію з дискредитації посольства України в Латвії Фото: Посол України в Латвії Олександр Міщенко (mfa.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Проти посла України в Латвії Олександра Міщенка і співробітників дипмісії проросійські сили розгорнули кампанію з дискредитації. Як "інструментів" вони використовують висловлювання, інтерв'ю та дані з відкритих джерел, фальсифікуючи їх.

Про це повідомило посольство України в Латвії на своїй сторінці в Facebook.

"Обережно, фейки! За інформацією посольства, у зв'язку з принциповою позицією посла України в Латвії Олександра Міщенка з викриття злочинної діяльності проти України так званої української організації, а насправді маріонетки в руках Кремля," Об'єднання українських товариств Латвії ", проросійські сили почали кампанію по дискредитації посла України та посольства ", - йдеться в повідомленні дипмісії.

Там уточнили, що в компанії з дискредитації використовується фальсифікація висловлювань посла з відкритих джерел, в тому числі його інтерв'ю для "Radio Baltkom" від 30 квітня 2019 року. За словами дипломатів, такі дії представників організації вказує на їх антиукраїнську сутність і роботу на країну-агресора.

Нагадаємо, Олександр Міщенко став послом в Латвії в лютому 2019 року. На цей пост його своїм указом призначив президент України Петро Порошенко.

В кінці квітня Міщенко дав інтерв'ю "Radio Baltkom", відео якого розміщено в YouTube. Посол заявив, що з моменту свого призначення жодного разу не стикався з ворожістю з боку російськомовного населення прибалтійської країни. Дипломат також зазначив, що говорить з ними "на мові Толстого, а не Путіна".

У березні 2020 року Світовий конгрес українців виключив зі своїх лав організацію "Об'єднання українських товариств Латвії" за участь в акціях прихильників "русского мира", поширення антиукраїнської пропаганди, фейків про війну на Донбасі. Посол Міщенко публічно підтримав це рішення конгресу.

Відзначимо, в кінці березня 2021 року Латвія назвала незмінною загрозою конституційному ладу держави невійськові дії Росії. Йдеться про дії, спрямовані на підрив довіри до демократичних принципів і легітимності латвійської влади.

РБК-Україна раніше повідомляло, що президент Литви Гітанас Науседа висловив занепокоєння планами Росії "проковтнути" Білорусь. Глава держави допустив можливість введення нових санкцій проти Москви.

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