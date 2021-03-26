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Латвия назвала невоенные действия России неизменной угрозой для страны

Новина українською → Киев, Пятница 26 марта 2021 14:03
Латвия назвала невоенные действия России неизменной угрозой для страны Фото: Латвия заявила об угрозе от России (Flickr com saeima)
Автор: Анастасия Рокитна

Служба государственной безопасности Латвии считает главной неизменной угрозой конституционному строю государства невоенные действия России. Речь идет о действиях, направленных на подрыв доверия к демократическим принципам и легитимности латвийских властей.

Об этом сообщает пресс-служба Служба внешней разведки Украины.

В документе говоторится, что особое внимание латвийской спецслужбы уделено тем усилиям, которые российские власти фокусируют на молодежи, пытаясь приобщить ее к "русскому миру".

С этой же целью Россия пытается привлекать русскоязычную молодежь Латвии к обучению в российских вузах, добавили в латвийской спецслужбе. Отбор кандидатов для оплаченного российской стороной обучения проходит под наблюдением российских дипломатов, заявила разведка.

СГБ прогнозирует, что квоты на бесплатное обучение в России вскоре увеличатся, поскольку именно студенты, по мнению Кремля, являются перспективными источниками информации и потенциальными агентами влияния.

Напомним, ранее президент Литвы заявил, что его беспокоят планы России "проглотить" Беларусь. Он допустил возможность введения новых санкций.

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