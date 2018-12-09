Пророссийские аккаунты в Twitter распространяют дезинформацию на фоне протестов, - Bloomberg

Фото: Twitter (pixabey)

Пророссийские аккаунты в Twitter активизировались на фоне протестов "желтых жилетов"

Пророссийские аккаунты в Twitter начали распространять ложную и непроверенную информацию о протестах "желтых жилетов" во Франции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В сообщении указано, что президент Эммануэль Макрон успешно избежал кибератак и фальшивых сообщений в новостях в 2017 году, однако пророссийские аккаунты в Twitter активизировались на фоне протестов "желтых жилетов".

Как сообщается, среди 600 аккаунтов в Twitter, пропагандирующих взгляды Кремля, в настоящее время главным хэштегом является "#giletsjaunes", французское название так называемого протестного движения "Желтые жилеты".

По словам Брета Шафера, аналитика альянса по социальным сетям в Вашингтоне, новости о протестах были на вершине активности в течение недели.

"Это довольно убедительный признак того, что существует заинтересованность в усилении конфликта" для аудитории за пределами Франции", - сказал он.

Он отметил, что главной темой недавних сообщений в указанных микроблогах является то, что правоохранительные органы Франции якобы находятся на грани мятежа.

"Это утверждение, которое, кажется, не подтверждается фактами, напоминает другие кампании по дезинформации, поддерживаемые Кремлем, которые пытаются вызвать недоверие к западным правительствам и показывают, что либеральные демократии находятся в упадке", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что российские боты вмешались в выборы в Великобритании.

Так, согласно материалам расследования, говорится о том, что около 6500 аккаунтов в Twitter были созданы в России для поддержки Лейбористской партии и ее лидера Корбина перед выборами.