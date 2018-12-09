Проросійські акаунти у Twitter поширюють дезінформацію на тлі протестів, - Bloomberg

Фото: Twitter (pixabey)

Проросійські акаунти в Twitter активізувалися на тлі протестів "жовтих жилетів"

Проросійські акаунти у Twitter почали поширювати неправдиву і неперевірену інформацію про протести "жовтих жилетів" у Франції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

У повідомленні зазначено, що президент Еммануель Макрон успішно уникнув кібератак і фальшивих повідомлень у новинах в 2017 році, однак проросійські акаунти в Twitter активізувалися на тлі протестів "жовтих жилетів".

Як повідомляється, серед 600 акаунтів у Twitter, що пропагують погляди Кремля, в даний час головним хештегом є "#giletsjaunes", французька назва так званого протестного руху "Жовті жилети".

За словами Брета Шафера, аналітика альянсу з соціальних мереж у Вашингтоні, новини про протести були на вершині активності протягом тижня.

"Це досить переконлива ознака того, що існує зацікавленість у посиленні конфлікту" для аудиторії за межами Франції", - сказав він.

Він зазначив, що головною темою недавніх повідомлень у зазначених мікроблогах є те, що правоохоронні органи Франції нібито знаходяться на межі заколоту.

"Це твердження, яке, здається, не підтверджується фактами, нагадує інші кампанії з дезінформації, підтримуваної Кремлем, які намагаються викликати недовіру до західних урядів і показують, що ліберальні демократії знаходяться в занепаді", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські боти втрутилися у вибори у Великобританії.

Так, згідно з матеріалами розслідування, йдеться про те, що близько 6500 акаунтів у Twitter були створені в Росії для підтримки Лейбористської партії і її лідера Корбіна перед виборами.