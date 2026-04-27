Сійярто збереже місце в політиці після зміни влади в Угорщині

Рішення про парламентський мандат

За словами лідера парламентської фракції партії "Фідес" Гергея Гуяша, Сійярто збереже місце в угорському парламенті після формування нового скликання.

Таким чином, він залишиться в політичній системі країни, незважаючи на звільнення з міністерської посади.

Результати виборів і розподіл місць

На парламентських виборах 12 квітня коаліція "Фідес" чинного прем'єр-міністра Віктора Орбана разом із Християнсько-демократичною народною партією отримала 52 мандати зі 199.

При цьому партія Орбана забезпечила собі 44 місця в Національній асамблеї, і одне з них посяде нинішній глава МЗС.

Політичний контекст

Петер Сійярто на посаді міністра закордонних справ неодноразово привертав увагу своєю риторикою, яка часто характеризувалася як антиукраїнська і близька до позицій Росії. Його подальша присутність у парламенті зберігає вплив у політичній системі Угорщини.