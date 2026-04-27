Графики отключения света Ормузский пролив Война в Украине

Сийярто сохранит место в политике после смены власти в Венгрии

19:23 27.04.2026 Пн
2 мин
Петер Сийярто известен своей антиукраинской позицией
aimg Анастасия Никончук
Фото: Петер Сийярто (GettyImages)

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, который вскоре завершает работу в правительстве, продолжит политическую деятельность и получит мандат в новом составе Национальной ассамблеи.

Решение о парламентском мандате

По словам лидера парламентской фракции партии "Фидес" Гергея Гуяша, Сийярто сохранит место в венгерском парламенте после формирования нового созыва.

Таким образом, он останется в политической системе страны, несмотря на уход с министерской должности.

Результаты выборов и распределение мест

На парламентских выборах 12 апреля коалиция "Фидес" действующего премьер-министра Виктора Орбана вместе с Христианско-демократической народной партией получила 52 мандата из 199.

При этом партия Орбана обеспечила себе 44 места в Национальной ассамблее, и одно из них займет нынешний глава МИД.

Политический контекст

Петер Сийярто на посту министра иностранных дел неоднократно привлекал внимание своей риторикой, которая часто характеризовалась как антиукраинская и близкая к позициям России. Его дальнейшее присутствие в парламенте сохраняет влияние в политической системе Венгрии.

Напоминаем, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что не действовал в интересах России и опроверг подобные обвинения.

Однако отметим, что незадолго до выборов в Венгрии министр иностранных дел Петер Сийярто оказался в центре критики после появления информации об утечке его переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Больше по теме:
Венгрия