Проросійський Сіміон зажадав анулювання виборів президента Румунії: що вирішив суд

Конституційний суд Румунії відхилив вимогу ультранаціоналістичного кандидата на посаду президента Джордже Сіміона щодо анулювання голосувань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Попри те, що Сіміон визнав поразку у виборах, пізніше він все ж подав протест, намагаючись скасувати результати голосувань.
"Так само, як було усунуто Келіну Джорджеску та анульовано вибори (торішні, - ред.), ми оскаржимо обрання Нікушора Дана з тих самих причин", - заявив Сіміон.
The Guardian додає, що проросійський політик неодноразово жалівся на нібито фальсифікацію виборів, але не надавав жодних доказів щодо цього. Зрештою суд одноголосно відхилив його запит через недостатнє обґрунтування.
У неділю, 18 травня, в Румунії пройшов другий тур переголосування на президентських виборах. Його призначили після того, як у грудні 2024 року Конституційний суд анулював результати першого туру..
Після опрацювання 99,94% бюлетенів, лідером перегонів став Нікушор Дан, який набрав 53,69% голосів. Його опонент Сіміон отримав підтримку 46,31% голосуючих.
Варто додати, що напередодні оголошення підсумків, Сіміон публічно відмовився визнавати результати та закликав своїх прибічників вийти на вулиці 19 травня, у понеділок, щоб "не дозволити вкрасти перемогу в румунського народу".
Більше деталей про хід та наслідки переголосування - в матеріалі РБК-Україна.
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