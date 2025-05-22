Проросійський Сіміон зажадав анулювання виборів президента Румунії: що вирішив суд

Попри те, що Сіміон визнав поразку у виборах, пізніше він все ж подав протест, намагаючись скасувати результати голосувань.

"Так само, як було усунуто Келіну Джорджеску та анульовано вибори (торішні, - ред.), ми оскаржимо обрання Нікушора Дана з тих самих причин", - заявив Сіміон.

The Guardian додає, що проросійський політик неодноразово жалівся на нібито фальсифікацію виборів, але не надавав жодних доказів щодо цього. Зрештою суд одноголосно відхилив його запит через недостатнє обґрунтування.