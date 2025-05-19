ua en ru
Пн, 19 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Сіміон визнав поразку на виборах президента Румунії та привітав опонента

Румунія, Понеділок 19 травня 2025 02:52
UA EN RU
Сіміон визнав поразку на виборах президента Румунії та привітав опонента Фото: кандидат у президенти Румунії Джордже Сіміон (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Лідер проросійської партії "Альянсу за єдність румунів" (AUR) Джордже Сіміон визнав поразку на виборах президента і звернувся до своїх виборців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення політика на його сторінці у Facebook.

"Я хотів би привітати мого опонента Нікушора Дана, він виграв вибори, це була воля румунського народу. Я дякую понад 5 мільйонам румунів, які довірилися мені", - сказав Сіміон.

Водночас, він закликав своїх прибічників не здаватися та "продовжувати боротьбу за справедливість, християнські цінності, традиційну родину і свободу".

Незважаючи на понад 5,2 мільйона отриманих голосів, Сіміон визнав, що відчуває "гіркий смак поразки".

Вибори президента Румунії

У неділю, 18 травня, в Румунії відбувся другий тур повторних виборів президента країни. Це сталося після того, як у грудні 2024 року Конституційний суд скасував результати першого туру чергових виборів через маніпулятивну перемогу проросійського кандидата Келіна Джорджеску.

За результатами підрахунку 99,94% бюлетенів, перемогу здобув Нікушор Дан з 53,69% голосів (понад 6 мільйонів виборців), в той час як Сіміона підтримали 46,31% виборців.

Зазначимо, що напередодні ввечері, Сіміон не погоджувався з результатами і закликав своїх прихильників у понеділок, 19 травня, вийти на протести, щоб "не вкрасти перемогу у румунського народу".

Детальніше про повторні вибори президента Румунії, - читайте в нашому аналітичному матеріалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Румунія
NEWS
Шантаж чи показуха? Навіщо Путін може погрожувати балістичним "Ярсом" з Уралу
Шантаж чи показуха? Навіщо Путін може погрожувати балістичним "Ярсом" з Уралу
DAILY
Польща йде на вибори. Хто стане новим президентом і як це вплине на Україну
Роман Коткореспондент РБК-Україна Польща йде на вибори. Хто стане новим президентом і як це вплине на Україну