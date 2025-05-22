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Пророссийский Симион потребовал аннулирования выборов президента Румынии: что решил суд

Фото: Джордже Симион, кандидат в президенты Румынии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Конституционный суд Румынии отклонил требование ультранационалистического кандидата на пост президента Джордже Симиона об аннулировании голосований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Несмотря на то, что Симион признал поражение в выборах, позже он все же подал протест, пытаясь отменить результаты голосований.

"Так же, как было устранено Келину Джорджеску и аннулированы выборы (прошлогодние, - ред.), мы обжалуем избрание Никушора Дана по тем же причинам", - заявил Симион.

The Guardian добавляет, что пророссийский политик неоднократно жаловался на якобы фальсификацию выборов, но не предоставлял никаких доказательств этого. В конце концов суд единогласно отклонил его запрос из-за недостаточного обоснования.

 

Выборы президента в Румынии

В воскресенье, 18 мая, в Румынии прошел второй тур переголосования на президентских выборах. Его назначили после того, как в декабре 2024 года Конституционный суд аннулировал результаты первого тура.

После обработки 99,94% бюллетеней, лидером гонки стал Никушор Дан, который набрал 53,69% голосов. Его оппонент Симион получил поддержку 46,31% голосующих.

Стоит добавить, что накануне объявления итогов, Симион публично отказался признавать результаты и призвал своих сторонников выйти на улицы 19 мая, в понедельник, чтобы "не позволить украсть победу у румынского народа".

Больше деталей о ходе и последствиях переголосования - в материале РБК-Украина.

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Румыния