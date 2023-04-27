Проросійські настрої. Кандидат в прем'єри Словаччини виступив проти допомоги Україні

Колишній прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який цього року може повернутися до влади, виступив проти військової допомоги Україні. Він також пообіцяв блокувати санкції ЄС проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Партія Роберта Фіцо Smer наразі лідирує в опитуваннях перед парламентськими виборами у Словаччині, які відбудуться 30 вересня. Потенційному поверненню Фіцо допоміг національний розкол через вторгнення Росії в Україну.

Цього тижня експрем'єр зустрівся з послами США, Великобританії та ЄС, щоб викласти цілі своєї зовнішньої політики. Він заявив дипломатам, що у разі повернення до влади заблокує заявку України на членство в НАТО. На його думку, це "найбільша нісенітниця", яка зробить конфлікт глобальним.

Фіцо також виступив проти надання Україні військової допомоги та пообіцяв заблокувати перевезення зброї через Словаччину. Колишній прем'єр запевнив, що не підтримає санкції ЄС проти Росії.

"Не можна лаяти націю за певну думку... Я не за Путіна, я за мир. Сподіваюся, у Заходу вистачить розуму не йти на відкриту війну з Російською Федерацією", - сказав він, відкидаючи ідею про те, що його можуть ізолювати в ЄС разом з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном.

Проте, за даними Bloomberg, поки невідомо, чи зможе Фіцо сформувати коаліцію.

Варто зазначити, що Роберт Фіцо обіймав пост прем'єр-міністра Угорщини з 2006 до 2010, а також з 2012 до 2018. Він пішов у відставку через масові протести в країні та вбивство журналіста-розслідувача.

Нагадаємо, Словаччина передала Україні 13 літаків-винищувачів МіГ-29.

Також відомо, що Словаччина передавала українській армії боєприпаси, машини піхоти та ЗРК С-300.

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