Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Проросійські канали Мураєва заблокували у TikTok, - ЦПД

Фото: Євгена Мураєва (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

TikTok заблокував канали політика Євгенія Мураєва, які поширювали дезінформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Соціальна мережа TikTok заблокувала два канали підсанкційного політика Євгенія Мураєва, які поширювали проросійські меседжі та дезінформацію.

Наразі Мураєв створив резервний канал, проте він також з часом припинить існування.

Що про нього відомо

Євгеній Мураєв - колишній народний депутат та власник телеканалу "НАШ".

Відносно нього запроваджено санкції РНБО, введені в дію указом президента України Володимира Зеленського, а також він є фігурантом кримінального провадження за підозрою у державній зраді.

Нагадаємо, що у 2024 році месенджер Telegram почав блокувати канали російської державної пропаганди на території Європейського Союзу.

Відсьогодні там недоступні канали "РИА Новости", НТВ, "Россия 1", "Известия" і RT.

