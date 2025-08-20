Проросійські канали Мураєва заблокували у TikTok, - ЦПД

TikTok заблокував канали політика Євгенія Мураєва, які поширювали дезінформацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.
Соціальна мережа TikTok заблокувала два канали підсанкційного політика Євгенія Мураєва, які поширювали проросійські меседжі та дезінформацію.
Наразі Мураєв створив резервний канал, проте він також з часом припинить існування.
Євгеній Мураєв - колишній народний депутат та власник телеканалу "НАШ".
Відносно нього запроваджено санкції РНБО, введені в дію указом президента України Володимира Зеленського, а також він є фігурантом кримінального провадження за підозрою у державній зраді.
Нагадаємо, що у 2024 році месенджер Telegram почав блокувати канали російської державної пропаганди на території Європейського Союзу.
Відсьогодні там недоступні канали "РИА Новости", НТВ, "Россия 1", "Известия" і RT.