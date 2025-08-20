Пророссийские каналы Мураева заблокировали в TikTok, - ЦПД

TikTok заблокировал каналы политика Евгения Мураева, которые распространяли дезинформацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Социальная сеть TikTok заблокировала два канала подсанкционного политика Евгения Мураева, которые распространяли пророссийские месседжи и дезинформацию.
Сейчас Мураев создал резервный канал, однако он также со временем прекратит существование.
Евгений Мураев - бывший народный депутат и владелец телеканала "НАШ".
В отношении него введены санкции СНБО, введенные в действие указом президента Украины Владимира Зеленского, а также он является фигурантом уголовного производства по подозрению в государственной измене.
Напомним, что в 2024 году мессенджер Telegram начал блокировать каналы российской государственной пропаганды на территории Европейского Союза.
С сегодняшнего дня там недоступны каналы "РИА Новости", НТВ, "Россия 1", "Известия" и RT.