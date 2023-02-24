Проросійські депутати Молдови в ОБСЄ підхопили вкид Кремля про Придністров'я

Проросійські депутати Молдови в рамках Парламентської асамблеї ОБСЄ просувають вкид Кремля та хочуть звинуватити Україну в підготовці провокацій на території невизнаного Придністров'я.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Gagauznews.
Відповідну заяву зробив депутат парламенту Молдови від проросійської Партії соціалістів Василь Боля.
"Сьогодні на полях роботи ПА ОБСЄ у присутності 80 делегатів з багатьох країн світу я маю намір порушити це питання і наголосити: оскільки з точки зору офіційного визнання міжнародних кордонів Придністров'я є частиною Республіки Молдова, відтак будь-які провокації щодо цього регіону стануть нападом на Молдову ", - заявив він.
Учора в Міноборони Росії звинуватили Україну в нібито підготовці провокацій у невизнаному Придністров'ї.
При цьому у Молдові спростували заяву Росії про "провокації" за участю українських військових.
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