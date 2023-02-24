RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Пророссийские депутаты Молдовы в ОБСЕ подхватили вброс Кремля о Приднестровье

Фото: пророссийские политики Молдовы подхватили вброс Кремля (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Пророссийские депутаты Молдовы в рамках Парламентской ассамблеи ОБСЕ продвигают вбросы Кремля и хотят обвинить Украину в подготовке провокаций на территории непризнанного Приднестровья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Gagauznews.

Соответсвующее заявление сделал депутат парламента Молдовы от пророссийской Партии социалистов Василий Боля.

"Сегодня на полях работы ПА ОБСЕ в присутствии 80 делегатов из многих стран мира я намерен поднять данный вопрос и подчеркнуть: так как с точки зрения официального признания международных границ Приднестровье является частью Республики Молдова, следовательно, любые провокации в отношении этого региона станут нападением на Молдову", - заявил он.

Что этому предшествовало

Вчера в Минобороны России обвинили Украину в якобы подготовке провокаций в непризнанном Приднестровье.

При этом в Молдове опровергли заявление России о "провокациях" с участием украинских военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МолдоваРоссийская ФедерацияОБСЕ