Проросійська партія знову провела антиурядовий мітинг в Празі

"Активісти" зібрались в центрі міста з плакатами, спрямованими проти уряду країни на чолі з прем'єр-міністром Петром Фіалою. Крім того, там були присутні гасла накшталт "Ні війні".

Голова PRO Йіндржих Райхл під час демонстрації заявив про наміри змістити уряд та його голову.

"Через ненасильницький громадянський протест ми хочемо змістити коаліційний уряд Петра Фіали", - заявив він.

Крім цього, він виступав проти одностатевих шлюбів та закону про віддалене голосування.