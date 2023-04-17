Пророссийская партия снова провела антиправительственный митинг в Праге

В воскресенье, 16 апреля, в чешской столице Праге прошел очередной антиправительственный протест. Его снова организовала пророссийская непарламентская партия "Право, Уважение, Профессионализм" (PRO).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Прага .

Кроме того, он выступал против однополых браков и закона об отдаленном голосовании.

Глава PRO Йиндржих Райхл во время демонстрации заявил о намерениях сместить правительство и его главу.

"Активисты" собрались в центре города с плакатами, направленными против правительства страны во главе с премьер-министром Петром Фиалой. Кроме того, там присутствовали лозунги вроде "Нет войне".

Напомним,почти полностью аналогичная акция уже проходила 11 марта. Тогда "активисты" партии пытались сорвать украинское знамя со здания Национального музея.

Подобное происходило и в сентябре 2022 года. Тогда на улицы города вышли 70 тысяч человек –они требовали прекращения помощи Украине.

Еще одна похожая акция прошла и в октябре того же года. Они, как и в прошлый раз, потребовали от власти продолжить сотрудничество с Россией.

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