ua ru
Чт, 25 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Проросійська молитва та фото військової техніки. Під Києвом затримали попа МП

Новость на русском →
Україна, Четвер 25 травня 2023 17:05
Проросійська молитва та фото військової техніки. Під Києвом затримали попа МП Фото: Прикордонники (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці на в'їзді в Київ затримали попа УПЦ МП, у якого знайшли проросійську молитву та фотографії військової техніки у смартфоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

"Молитва за "спаленого живцем сиротинку-оккупанта", маячня про страждання "російської людини" - таке сміття прикордонники знайшли у попа колишньої УПЦ МП", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що його затримали під час перевірки на в'їзді в Київ. У смартфоні батюшки знайдено ще чимало цікавих фото військової техніки.

"Та їх власник божився, що то все "бісівські підступи". Обставини спокуси зрадою зʼясує СБУ", - додали у ДПСУ.

Діяльність УПЦ (МП) в Україні

У грудні 2022 року правоохоронці провели низку обшуків на території храмів УПЦ Московського патріархату у різних областях України та знайшла докази, які свідчать про співпрацю з РФ.

Після цього президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про заборону в Україні релігійних організацій, пов'язаних із центрами впливу в Росії. У низці областей України заборонили діяльність УПЦ (МП) та позбавили їх права користуватися земельними ділянками.

Нагадаємо, що настоятеля Свято-Вознесенського чоловічого монастиря Чернівецько-Буковинської Єпархії Української православної церкви Московського патріархату підозрюють у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Російська Федерація УПЦ МП прикордонники Війна в Україні пограничная служба
NEWS
Мобілізація не для всіх. Кого точно не призиватимуть на службу (повний перелік)
Мобілізація не для всіх. Кого точно не призиватимуть на службу (повний перелік)
DAILY
Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром