Проросійська молитва та фото військової техніки. Під Києвом затримали попа МП
Правоохоронці на в'їзді в Київ затримали попа УПЦ МП, у якого знайшли проросійську молитву та фотографії військової техніки у смартфоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.
"Молитва за "спаленого живцем сиротинку-оккупанта", маячня про страждання "російської людини" - таке сміття прикордонники знайшли у попа колишньої УПЦ МП", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що його затримали під час перевірки на в'їзді в Київ. У смартфоні батюшки знайдено ще чимало цікавих фото військової техніки.
"Та їх власник божився, що то все "бісівські підступи". Обставини спокуси зрадою зʼясує СБУ", - додали у ДПСУ.
Діяльність УПЦ (МП) в Україні
У грудні 2022 року правоохоронці провели низку обшуків на території храмів УПЦ Московського патріархату у різних областях України та знайшла докази, які свідчать про співпрацю з РФ.
Після цього президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про заборону в Україні релігійних організацій, пов'язаних із центрами впливу в Росії. У низці областей України заборонили діяльність УПЦ (МП) та позбавили їх права користуватися земельними ділянками.
Нагадаємо, що настоятеля Свято-Вознесенського чоловічого монастиря Чернівецько-Буковинської Єпархії Української православної церкви Московського патріархату підозрюють у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.