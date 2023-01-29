Прориватимуть мінні поля. Україна отримає бронемашини Wisent 1 MC

У повідомленні сказано, що Wisent 1 MC - це броньовані машини підтримки Wisent 1, вироблені FFG, які будуть оснащені повнорозмірним мінним відвалом від Pearson Engineering.

Таку техніку для України вже замовив уряд Німеччини у рамках військової допомоги. Постачання планують завершити до кінця 2023 року. При цьому кількість бронемашин, які отримає наша країна, не розголошується, але на сайті уряду ФРН у списку майбутньої допомоги Україні зазначається "42 танки для розмінування".

Зазначимо, що БМП Wisent 1 має модифікований корпус танка Leopard 1. Вона також оснащена високим балістичним захистом і захистом від мін, що гарантує максимально можливу безпеку екіпажу.