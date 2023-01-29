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Будут прорывать минные поля. Украина получит бронемашины Wisent 1 MC

Фото: Украина получит бронемашины Wisent 1 MC (ffg-flensburg.de)
Автор: Иван Носальский

Украине предоставят бронированные машины Wisent 1 MC, которые помогут военным прорывать минные поля.

Как сообщает РБК-Украина, об этом объявили компании Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) и Pearson Engineering.

В сообщении сказано, что Wisent 1 MC - это бронированные машины поддержки Wisent 1, произведенные FFG, которые будут оснащены полноразмерным минным отвалом от Pearson Engineering.

Такую технику для Украины уже заказало правительство Германии в рамках военной помощи. Поставки планируют завершить до конца 2023 года. При этом количество бронемашин, которые получит наша страна, не разглашается, но на сайте правительства ФРГ в списке будущей помощи Украине указывается "42 танка для разминирования".

Отметим, что БМП Wisent 1 обладает модифицированным корпусом танка Leopard 1. Она также оснащена высокой баллистической защитой и защитой от мин, что обеспечивает максимально возможную безопасность экипажу.

Напомним, ранее в СМИ сообщали, что Украина сейчас является наиболее заминированной страной в мире.

Также мы писали, что в селе Благодатное Херсонской области мужчина подорвался на мине.

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БМПВойна России против Украины