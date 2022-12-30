Прорив ЗСУ в районі Кремінної та кульмінація російського наступу на Бахмут: карти боїв

Контрнаступальні дії ЗСУ на заході Луганської області та сході Харківської області

Сили Оборони України продовжували 29 грудня контрнаступальні дії у районі Кремінної. Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов повідомив, що військові за останній тиждень просунулися на 2,5 км у напрямку Кремінної та продовжують наступальні дії у напрямку населеного пункту. Він заявив, що серед керівництва 2-го армійського корпусу "ЛНРівців" циркулює інформація про те, що значна частина 2-го армійського корпусу здасться, якщо ЗСУ прорвуть кордон Сватове - Кремінна. Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що українські сили можуть захопити Кремінну на початок 2023 року. Російський "воєнкор" заявив, що 1500 українських військовослужбовців нині намагаються прорвати російські позиції в районі Кремінної з боку Торського (14 км на захід від Кремінної), Діброва (5 км на південний захід від Кремінної) та Кузьміне (3 км на південний захід від Кремінної).

Війська РФ 29 грудня продовжували проводити обмежені контратаки, щоб відновити втрачені позиції на лінії Сватове - Кремінна. За повідомленням Генштабу ЗСУ, українські сили відбили атаки окупантів на північний захід від Сватового в районі Стельмахівки (16 км на північний захід від Сватового) та Андріївки (16 км на захід від Сватового) та на північний захід від Кремінної біля Площанки (17) км на північний захід від Кремінної) та Червонопопівки (6 км на північ від Кремінної).

Російський військовий блогер заявив, що російські диверсійно-розвідувальні групи "промацують" українські позиції у районі н.п. Григорівка (11 км на південь від Кремінної). Глава Луганської ОВА Гайдай повідомив, що російські сили продовжують перекидати в район Кремінної дедалі більше обладнання та особового складу, зокрема значну кількість особового складу групи "Вагнера".

За оцінкою ISW, російські сили, ймовірно, готуються до рішучого наступу в Луганській області, хоча "досі неясно, чи є цей рішучий наступ наступальним, чи оборонним", зазначають аналітики.

Ситуація на Донбасі

Російські війська 29 грудня продовжили наступальні операції у районі Бахмута. У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські війська відбили атаки загарбників у районі Бахмута; в межах 21 км на північний схід від Бахмута в районі Білогорівки, Соледара, Бахмутського та Підгородного; та за 13 км на південь від Бахмута в районі Кліщіївки та Курдюмівки. Російські "воєнкори" стверджували, що ЗСУ відійшли з невстановлених опорних пунктів у Соледарі та Підгородному, де частини групи "Вагнера" намагаються відрізати ділянку траси М-03. Російський військовий блогер розповідав, що війська РФ значно просунулися у південних частинах Бахмута, хоча ISW не може незалежно перевірити, чи справді російські війська зробили це. Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ також вели штурми на південь від Бахмута в районі Опитного.

Швидкість потенційної кульмінації російського наступу на Бахмут, ймовірно, прискорюється через збільшення вимог до персоналу та обладнання, що вже деградували, йдеться в матеріалі.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов повідомив, що українські сили щодня відбивають до 20 атак російських військ у районі Бахмута. Він також розповів, що війська РФ зосередили 40 відсотків свого артилерійського вогню на 200-кілометровій лінії фронту, що проходить від Куп'янська Харківської області до Мар'їнки Донецької області на Бахмуті. Громов повідомив, що останніми тижнями російські сили навмисно скоротили вогонь із закритих позицій у Херсонській та Запорізькій областях та обстріляли район Бахмута артилерійськими снарядами, щоб підтримувати там темп артилерійського вогню.

За оцінкою ISW, можливості російського персоналу та техніки в районі Бахмута сильно виснажені, і що в результаті, ймовірно, наступ росіян з метою захоплення Бахмута досягне кульмінації. Висока потреба російських військ в особовому складі та артилерійських боєприпасах для підтримки високих темпів наступу, що продовжуються, ймовірно, ще більше знизить оперативні можливості військ РФ в районі Бахмута і прискорить темпи завершення російського наступу, йдеться в публікації.

Російські війська продовжували 29 грудня наступальні операції у районі Авдіївка - Донецьк. За повідомленням Генштабу ЗСУ, українські війська відбили атаки російських інтервентів у районі Авдіївки та за 32 км на південний захід від Авдіївки в районі Красногорівки, Мар'їнки та Побєди. Російський "воєнкор" заявив, що ЗСУ використовують оборонні позиції у багатоповерхівках для створення опорних пунктів та коригування артилерійського вогню в Мар'їнці, і припустив, що це дозволяє українським силам уповільнити темпи просування військ РФ у населений пункт.

У Генштабі ЗСУ поінформували, що російські сили продовжували звичайну стрілянину із закритих позицій вздовж лінії зіткнення у Донецькій та східній Запорізькій областях.

"Південна вісь"

Війська РФ 29 грудня продовжили оборонні дії у Херсонській області. У Генштабі ЗСУ заявили, що окупанти на Херсонському напрямку перегруповуються, посилюються та ведуть позиційну оборону. Начальник Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського спрямування ЗСУ Євген Єрін заявив, що невеликі російські диверсійно-розвідувальні групи щодня намагаються форсувати річку Дніпро і що українські сили виявляють та знешкоджують ці групи.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов зазначив, що мобілізовані російські сили перекидаються в Херсонську область, щоб звичайні бойові частини могли відійти в тил і переобладнатися для подальшої передислокації. Він також заявив, що російські сили перекидають "територіальні війська" на лінію фронту на Херсонщині для надання допомоги у передислокації.

Російські сили продовжували плановий обстріл західного (правого) берега Херсонської області та завдали удару по Херсонському обласному кардіологічному диспансеру у місті Херсон. Жителі Олешок (на південь від Херсона на східному березі Дніпра) повідомляли про обстріл селища 28 та 29 грудня, а Генштаб ЗСУ та інші українські джерела стверджували, що війська РФ обстрілювали Олешки. Російські джерела звинуватили українські війська у завданні удару по Олешках.

ISW не спостерігала жодних візуальних підтверджень присутності українських військ в Олешках, і незрозуміло, чому російські війська обстрілювали територію, яку вони контролюють. На кадрах з геолокацією від 28 грудня видно, що український безпілотник завдав удару по російській вантажівці з боєприпасами біля Олешок, що вказує на те, що українські сили нещодавно атакували позиції окупантів в Олешках.

Українські офіційні особи представили суперечливі повідомлення щодо ситуації у Запорізькій області 29 грудня. Громов повідомив, що наразі немає суттєвої загрози створення російського наступального угруповання на Запорізькому напрямку, що узгоджується з попередніми спостереженнями українських офіційних осіб про те, що російські підрозділи, які нині формуються на цьому напрямі, не мають наступальних можливостей. Однак, зазначають аналітики, після заяви Громова в Генштабі ЗСУ повідомили, що війська РФ концентрують свої зусилля на веденні наступальних дій на Запорізькому напрямі, що "є інтонацією у традиційно використовуваній Генеральним штабом мові, яка описує дії Росії в цьому районі як оборонні".

ISW не зафіксувала жодних ознак підготовки чи проведення військами РФ наступальних операцій у Запорізькій області. Причина розбіжностей між заявами Генштабу ЗСУ та Громова незрозуміла, додали експерти.

Українські сили продовжують завдавати ударів по районах зосередження російських військ у Запорізькій області. У Генштабі ЗСУ повідомили, що 27 грудня в результаті ударів були вражені різні російські військові об'єкти та скупчення особового складу у Токмаку, Титовому, Чернігівці, Пологах та Бердянську. Генштаб ЗСУ також поінформував, що 28 грудня українські сили завдали удару по скупченню російського персоналу в Бердянську.