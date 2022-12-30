Прорыв ВСУ в районе Кременной и кульминация российского наступления на Бахмут: карты боев

Контрнаступательные действия ВСУ на западе Луганской области и востоке Харьковской области

Силы Обороны Украины продолжали 29 декабря контрнаступательные действия в районе Кременной. Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов сообщил, что военные за последнюю неделю продвинулись на 2,5 км в направлении Кременной и продолжают наступательные действия в направлении населенного пункта. Он заявил, что среди руководства 2-го армейского корпуса "ЛНРовцев" циркулирует информация о том, что значительная часть 2-го армейского корпуса сдастся, если ВСУ прорвут рубеж Сватово - Кременная. Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что украинские силы могут захватить Кременную к началу 2023 года. Российский "военкор" заявил, что 1500 украинских военнослужащих в настоящее время пытаются прорвать российские позиции в районе Кременной со стороны Торского (14 км к западу от Кременной), Диброва (5 км к юго-западу от Кременной) и Кузьмино (3 км к юго-западу от Кременной).

Войска РФ 29 декабря продолжали проводить ограниченные контратаки, чтобы восстановить утраченные позиции на линии Сватово - Кременная. По сообщению Генштаба ВСУ, украинские силы отразили атаки оккупантов к северо-западу от Сватово в районе Стельмаховки (16 км к северо-западу от Сватово) и Андреевки (16 км к западу от Сватово) и к северо-западу от Кременной возле Площанки (17 км к северо-западу от Кременной) и Червонопоповки (6 км к северу от Кременной).

Российский военный блогер заявил, что российские диверсионно-разведывательные группы "прощупывают" украинские позиции в районе н.п. Григоровка (11 км к югу от Кременной). Глава Луганской ОВА Гайдай сообщил, что российские силы продолжают перебрасывать в район Кременной все больше оборудования и личного состава, в том числе значительное количество личного состава группы "Вагнера".

По оценке ISW, российские силы, вероятно, готовятся к решительному наступлению в Луганской области, хотя "до сих пор неясно, является ли это решительное наступление наступательным или оборонительным", отмечают аналитики.

Ситуация на Донбассе

Российские войска 29 декабря продолжили наступательные операции в районе Бахмута. В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска отразили атаки захватчиков в районе Бахмута; в пределах 21 км к северо-востоку от Бахмута в районе Белогоровки, Соледара, Бахмутского и Подгородного; и в 13 км к югу от Бахмута в районе Клещиевки и Курдюмовки. Российские "военкоры" утверждали, что ВСУ отошли из неустановленных опорных пунктов в Соледаре и Подгородном, где части группы "Вагнера" пытаются отрезать участок трассы М-03. Российский военный блогер рассказывал, что войска РФ значительно продвинулись в южных частях Бахмута, хотя ISW не может независимо проверить, действительно ли российские войска сделали это. Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ также вели штурмы южнее Бахмута в районе Опытного.

Скорость потенциальной кульминации российского наступления на Бахмут, вероятно, ускоряется из-за увеличения требований к уже деградировавшему персоналу и оборудованию, говорится в материале.

Замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов сообщил, что украинские силы ежедневно отражают до 20 атак российских войск в районе Бахмута. Он также рассказал, что войска РФ сосредоточили 40 процентов своего артиллерийского огня на 200-километровой линии фронта, которая проходит от Купянска Харьковской области до Марьинки Донецкой области на Бахмуте. Громов сообщил, что в последние недели российские силы преднамеренно сократили огонь с закрытых позиций в Херсонской и Запорожской областях и обстреляли район Бахмута артиллерийскими снарядами, чтобы поддерживать там темп артиллерийского огня.

По оценке ISW, возможности российского персонала и техники в районе Бахмута сильно истощены, и что в результате, вероятно, наступление россиян с целью захвата Бахмута достигнет кульминации. Высокая потребность российских войск в личном составе и артиллерийских боеприпасах для поддержки продолжающихся высоких темпов наступления, вероятно, еще больше снизит оперативные возможности войск РФ в районе Бахмута и ускорит темпы завершения российского наступления, говорится в публикации.

Российские войска продолжали 29 декабря наступательные операции в районе Авдеевка - Донецк. По сообщению Генштаба ВСУ, украинские войска отразили атаки российских интервентов в районе Авдеевки и в 32 км к юго-западу от Авдеевки в районе Красногоровки, Марьинки и Победы. Российский "военкор" заявил, что ВСУ используют оборонительные позиции в многоэтажках для создания опорных пунктов и корректировки артиллерийского огня в Марьинке, и предположил, что это позволяет украинским силам замедлить темпы продвижения войск РФ в населенный пункт.

В Генштабе ВСУ проинформировали, что российские силы продолжали обычную стрельбу с закрытых позиций вдоль линии соприкосновения в Донецкой и восточной Запорожской областях.

"Южная ось"

Войска РФ 29 декабря продолжили оборонительные действия в Херсонской области. В Генштабе ВСУ заявили, что оккупанты на Херсонском направлении перегруппировываются, усиливаются и ведут позиционную оборону. Начальник Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления ВСУ Евгений Ерин заявил, что небольшие российские диверсионно-разведывательные группы ежедневно пытаются форсировать реку Днепр и что украинские силы выявляют и обезвреживают эти группы.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов отметил, что мобилизованные российские силы перебрасываются в Херсонскую область, чтобы обычные боевые части могли отойти в тыл и предположительно переоборудоваться для дальнейшей передислокации. Он также заявил, что российские силы перебрасывают "территориальные войска" на линию фронта в Херсонской области для оказания помощи в передислокации.

Российские силы продолжали плановый обстрел западного (правого) берега Херсонской области и нанесли удар по Херсонскому областному кардиологическому диспансеру в городе Херсон. Жители Олешек (к югу от Херсона на восточном берегу Днепра) сообщали об обстрелах поселка 28 и 29 декабря, а Генштаб ВСУ и другие украинские источники утверждали, что войска РФ обстреливали Олешки. Российские источники обвинили украинские войска в нанесении удара по Олешкам.

ISW не наблюдала никаких визуальных подтверждений присутствия украинских войск в Олешках, и неясно, почему российские войска обстреливали территорию, которую они контролируют. На кадрах с геолокацией от 28 декабря видно, что украинский беспилотник нанес удар по российскому грузовику с боеприпасами возле Олешек, что указывает на то, что украинские силы недавно атаковали позиции оккупантов в Олешках.

Украинские официальные лица представили противоречивые сообщения о ситуации в Запорожской области 29 декабря. Громов сообщил, что в настоящее время нет существенной угрозы создания российской наступательной группировки на Запорожском направлении, что согласуется с предыдущими наблюдениями украинских официальных лиц о том, что российские подразделения, формирующиеся в настоящее время на этом направлении, не имеют наступательных возможностей. Однако, отмечают аналитики, после заявления Громова в Генштабе ВСУ сообщили, что войска РФ концентрируют свои усилия на ведении наступательных действий на Запорожском направлении, что "является интонацией в обычно используемом Генеральным штабом языке, который описывает действия России в этом районе как оборонительные".

ISW не зафиксировала каких-либо признаков подготовки или проведения войсками РФ наступательных операций в Запорожской области. Причина расхождений между заявлениями Генштаба ВСУ и Громова неясна, добавили эксперты.

Украинские силы продолжают наносить удары по районам сосредоточения российских войск в Запорожской области. В Генштабе ВСУ сообщили, что 27 декабря в результате ударов были поражены различные российские военные объекты и скопления личного состава в Токмаке, Титово, Черниговке, Пологах и Бердянске. Генштаб ВСУ также проинформировал, что 28 декабря украинские силы нанесли удар по скоплению российского персонала в Бердянске.