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Прорив ЗСУ у Курській області є історичним, - сенатор США

Фото: сенатор США від Демократичної партії Річард Блюменталь (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова, Юлія Акимова

Прорив українськими військами кордону у Курській області є історичним. Адже Україна перенесла війну на територію Росії.

Як повідомляє кореспондент РБК-Україна, про це на брифінгу в Києві заявив сенатор США від Демократичної партії Річард Блюменталь.

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"Прорив у Курську на фронті є історичним. Це масштабний прорив. Хороші новини, великі новини, що обіцяють ще більше потенційних проривів. Тепер росіяни будуть відступати. Вони візьмуть війська з інших місць. Вони використовуватимуть ресурси на цьому фронті, який вже був встановлений. Але велика новина полягає в тому, що Україна зараз в Росії. Вона приносить боротьбу в Росію", - сказав сенатор.

За його словами, сенатори хочуть передати адміністрації президента США Джо Байдена повідомлення, що "слід надати Україні більше гнучкості у використанні наданої зброї, щоб вдарити глибше за лінії, що існують зараз".

"Є обмеження та питання дозволів, сподіваємося, що їх вдасться подолати. Така більша влада є надзвичайно важливою як з точки зору тактики, так і стратегії в цілому. Ми будемо працювати над отриманням ще більших ресурсів", - зазначив Блюменталь.

Своєю чергою сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем заявив, що операція ЗСУ у Курській області - це "сміливо, геніально та чудово".

"Що я думаю про Курськ? Сміливо, геніально, чудово. Продовжуйте в тому ж дусі. Путін розпочав це, дайте йому урок", - сказав він.

 

Бої у Курській області

Нагадаємо, минулого тижня розпочалися бої у Курській області. Росіяни стверджують, що українські війська нібито здійснили "прорив" кордону.

До того ж російські чиновники вигадали, що їх армія втратила контроль над 28 населеними пунктами Курської області. Насправді ж їх кількість значно більша. За даними DeepState, РФ втратила орієнтовно 44 населених пункти.

При цьому офіційно операцію ЗСУ у Курській області Україна підтвердила лише сьогодні, це зробив за підсумками Ставки президент Володимир Зеленський.

Як розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, українські захисники продовжують операцію у Курській області. Під їхнім контролем близько тисячі квадратних кілометрів.

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