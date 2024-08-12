Прорив ЗСУ у Курській області є історичним, - сенатор США

"Прорив у Курську на фронті є історичним. Це масштабний прорив. Хороші новини, великі новини, що обіцяють ще більше потенційних проривів. Тепер росіяни будуть відступати. Вони візьмуть війська з інших місць. Вони використовуватимуть ресурси на цьому фронті, який вже був встановлений. Але велика новина полягає в тому, що Україна зараз в Росії. Вона приносить боротьбу в Росію", - сказав сенатор.

За його словами, сенатори хочуть передати адміністрації президента США Джо Байдена повідомлення, що "слід надати Україні більше гнучкості у використанні наданої зброї, щоб вдарити глибше за лінії, що існують зараз".

"Є обмеження та питання дозволів, сподіваємося, що їх вдасться подолати. Така більша влада є надзвичайно важливою як з точки зору тактики, так і стратегії в цілому. Ми будемо працювати над отриманням ще більших ресурсів", - зазначив Блюменталь.

Своєю чергою сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем заявив, що операція ЗСУ у Курській області - це "сміливо, геніально та чудово".

"Що я думаю про Курськ? Сміливо, геніально, чудово. Продовжуйте в тому ж дусі. Путін розпочав це, дайте йому урок", - сказав він.