Прорыв ВСУ в Курской области является историческим, - сенатор США

Как сообщает корреспондент РБК-Украина, об этом на брифинге в Киеве заявил сенатор США от Демократической партии Ричард Блюменталь.

"Прорыв в Курске на фронте исторический. Это масштабный прорыв. Хорошие новости, большие новости, обещающие еще больше потенциальных прорывов. Теперь россияне будут отступать. Они возьмут войска из других мест. Они будут использовать ресурсы на этом уже установленном фронте. Но большая новость состоит в том, что Украина сейчас в России. Она приносит борьбу в Россию", - сказал сенатор.

По его словам, сенаторы хотят передать администрации президента США Джо Байдена сообщение, что "следует придать Украине больше гибкости в использовании предоставленного оружия, чтобы ударить глубже существующих линий".

"Есть ограничения и вопросы разрешений, надеемся, что их удастся преодолеть. Такая большая власть чрезвычайно важна как с точки зрения тактики, так и стратегии в целом. Мы будем работать над получением еще больших ресурсов", - отметил Блюменталь.

В свою очередь сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что операция ВСУ в Курской области - это "смело, гениально и замечательно".

"Что я думаю о Курске? Смело, гениально, прекрасно. Продолжайте в том же духе. Путин начал это, дайте ему урок", - сказал он.