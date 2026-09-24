Прорив від Neuralink: сигнали мозку вперше перетворили на голос

Замість віртуальної клавіатури - швидка пряма мова

Головна відмінність нової програми VOICE від попереднього дослідження PRIME полягає у тому, де саме Neuralink зчитує сигнали мозку і як використовує їх для відновлення мовлення.

Ключові особливості

Пряме декодування: імплант розміщується безпосередньо у моторній корі мовлення, минаючи етап введення тексту на віртуальній клавіатурі.

Синтез рідного голосу: штучний інтелект розпізнає сформовані думками нейронні хвилі та відтворює їх у вигляді звуку, відтворюючи оригінальний тембр пацієнта на основі його архівних записів.

Амбітні цілі: якщо академічні системи (наприклад, розробка UCSF під керівництвом Едварда Чанга) досягають швидкості до 18 слів на хвилину, то Neuralink цілиться у 140 слів на хвилину. Це максимально близько до природного темпу розмови.

Особливий статус від FDA та перші відгуки

Програма VOICE вже отримала від FDA статус "проривного пристрою" (Breakthrough Device Designation) - це прискорює нормативну перевірку, хоча поки не є повним схваленням для масового ринку.

Поточний стан проєкту

Учасники: у світі встановлено понад 20 імплантів Neuralink, два з яких - безпосередньо у межах дослідження VOICE.

Цільова аудиторія: до випробувань залучають пацієнтів із БАС, первинним латеральним склерозом, наслідками інсульту та травмами спинного мозку.

Відгуки пацієнтів: Кеннет Шоклі, колишній медик, який живе з БАС і став одним із перших учасників випробувань, публічно зазначив, що завдяки чипу нарешті отримав можливість "чинити опір хворобі та повернути контроль над власним життям".

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Гонтитва нейротехнологій: інвазивні чипи проти судинних стентів

Зауважимо, що Neuralink - не єдиний гравець у сфері розробки мозкових інтерфейсів (BCI). Стартап Ілона Маска вирізняється тим, що компанія обирає більш інвазивний і водночас продуктивний підхід.

Порівняння з іншими розробками

Synchron використовує пристрій Stentrode, який імплантується через кровоносні судини без розтину черепа. Це безпечніше, однак обмежує функціонал переважно простими виборами та командами (кліками).

Precision Neuroscience застосовує тонку плівку з електродами, яка розміщується на поверхні кори головного мозку.

Підхід Neuralink: пряма імплантація мікроелектродів у тканини мозку, що забезпечує найвищу точність розпізнавання складних сигналів, необхідних для повноцінного мовлення.