Прорыв от Neuralink: сигналы мозга впервые превратили в голос

Вместо виртуальной клавиатуры – быстрый прямой язык

Главное отличие новой программы VOICE от предыдущего исследования PRIME состоит в том, где именно Neuralink считывает сигналы мозга и как использует их для возобновления речи.

Ключевые особенности

Прямое декодирование: имплант размещается непосредственно в моторной коре речи, минуя этап ввода текста на виртуальной клавиатуре.

Синтез родного голоса: искусственный интеллект распознает сформированные мыслями нейронные волны и воспроизводит их в виде звука, воспроизводя оригинальный тембр пациента на основе его архивных записей.

Амбициозные цели: если академические системы (например, разработка UCSF под руководством Эдварда Чанга) достигают скорости до 18 слов в минуту, то Neuralink целится в 140 слов в минуту. Это максимально близко к естественному темпу разговора.

Особый статус от FDA и первые отзывы

Программа VOICE уже получила от FDA статус "прорывного устройства" (Breakthrough Device Designation) –-это ускоряет нормативную проверку, хотя пока не является полным одобрением для массового рынка.

Текущее состояние проекта

Участники: в мире установлено более 20 имплантов Neuralink, два из которых - непосредственно в рамках исследования VOICE.

Целевая аудитория: к испытаниям привлекают пациентов с БАС, первичным латеральным склерозом, последствиями инсульта и травмами спинного мозга.

Отзывы пациентов: Кеннет Шокли, бывший медик, живущий с БАС и ставший одним из первых участников испытаний, публично отметил, что благодаря чипу наконец-то получил возможность "сопротивляться болезни и вернуть контроль над собственной жизнью".

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Гонтитва нейротехнологий: инвазивные чипы против сосудистых стентов

Заметим, что Neuralink - не единственный игрок в сфере разработки мозговых интерфейсов (BCI). Стартап Илона Маска отличается тем, что компания выбирает более инвазивный и производительный подход.

Сравнение с другими разработками

Synchron использует устройство Stentrode, которое имплантируется через кровеносные сосуды без вскрытия черепа. Это безопаснее, однако ограничивает функционал преимущественно простыми выборами и командами (кликами).

Precision Neuroscience применяет тонкую пленку с электродами, размещаемую на поверхности коры головного мозга.

Подход Neuralink: прямая имплантация микроэлектродов в ткани мозга, обеспечивающая наивысшую точность распознавания сложных сигналов, необходимых для полноценной речи.