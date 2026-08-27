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Штучний людський мозок живе вже 7 років: як це вдалося вченим

08:11 27.08.2026 Чт
2 хв
Дослідники встановили новий світовий рекорд у галузі нейробіології
aimg Ольга Завада
Штучний людський мозок живе вже 7 років: як це вдалося вченим Вчені виростили штучний мозок віком 7 років (фото: Pexels)
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Науковці з Гарвардського інституту стовбурових клітин зуміли зберегти функціонування штучно вирощеного людського мозку протягом 7 років.

Про це інформує РБК-Україна, посилаючись на дослідження, опубліковане у журналі Nature.

Вирощені зі стовбурових клітин органоїди за розміром не перевищують горошину перцю. Вони не мають свідомості чи відчуттів, проте відтворюють ключові особливості клітинного розвитку справжнього мозку.

Запис часу на клітинному рівні

Використовуючи нові "генетичні годинники", біологи з'ясували, що органоїди старіють практично так само, як і клітини у голові людини. Науковці виявили, що зразки зберігають біологічну пам'ять про вже пройдені етапи розвитку.

Як саме?

Молекулярний слід: інформація про минулий розвиток закарбовується на клітинному рівні.

Відсутність спогадів: йдеться не про пам'ять у звичайному розумінні (наприклад, спогади про дитинство), а про біохімічні маркери старіння.

Синхронізація: клітини повторюють природні хронологічні етапи дозрівання.

Штучний людський мозок живе вже 7 років: як це вдалося вченим

Штучний мозок навчився "записувати" час (фото: Гарвардський інститут стовбурових клітин)

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Що показав експеримент із прискоренням часу?

Під час дослідження вчені створили "химеру", змішавши клітини однорічних та двотижневих органоїдів.

Як наслідок, старіші клітини негайно "стрибнули вперед" у розвитку, почавши формувати нейрони, створення яких зазвичай займає близько чотирьох місяців.

Науковці переконані: такий ефект "викривлення часу" дозволить спільноті вивчати захворювання, що виникають у зрілому віці - зокрема аутизм, шизофренію, хвороби Альцгеймера та Паркінсона, без необхідності чекати два десятиліття до повного дозрівання тканин.

"Оскільки штучний мозок позбавлений організму, який піддається хворобам чи інфекціям, теоретично такі органоїди можуть мати нескінченний термін життя", - резюмували дослідники.

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