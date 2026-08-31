ШІ вчиться бути людиною, а люди - роботами: вчені пояснили небезпечний ефект
Регулярне спілкування з ШІ може непомітно змінювати те, як людина сприймає себе та спілкується з іншими. Намагаючись отримати кращу відповідь від чат-бота, користувачі починають підлаштовувати свою мову під алгоритми.
Про це пише РБК-Україна, спираючись на наукове дослідження, опубліковане у журналі AI & Society.
Що таке ефект robotoid humanness?
Вчені пояснили: у той час як розробники намагаються зробити чат-ботів більш людяними (навчають їх імітувати жести, емоції та розмовну мову), виникає зворотний ефект - людина починає копіювати поведінку робота.
Науковці назвали цей феномен "роботоподібною людяністю" (robotoid humanness).
Чому люди підлаштовуються під алгоритми?
На відміну від реальних людей, чиї реакції під час спілкування є непередбачуваними, ШІ дає передбачувані й алгоритмічні відповіді.
Намагаючись ефективніше взаємодіяти з ботом, користувачі підсвідомо спрощують свою мову, а саме:
- Приховують власні емоції та дивацтва.
- Уникають непередбачуваних формулювань.
- Використовують шаблонні фрази, які легше обробляти алгоритмам.
З часом така адаптація може виходити за межі чату і впливати на те, як людина висловлює свої думки у реальному житті.
Наслідки для людської індивідуальності
Вчені застерігають, що надмірне використання ШІ у сфері обслуговування, ритейлу та охорони здоров'я звужує діапазон суто людських проявів.
Мозок підсвідомо віддзеркалює комунікаційні моделі, підкріплені алгоритмом.
Оскільки дослідження є теоретичним і базується на аналізі попередніх взаємодій людей із роботами, науковці наголошують на необхідності проведення подальших експериментів.
Вони закликають бізнес використовувати ШІ етично, щоб користь від технологій не знищувала людську унікальність.