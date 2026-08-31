ШІ вчиться бути людиною, а люди - роботами: вчені пояснили небезпечний ефект

Регулярне спілкування з ШІ може непомітно змінювати те, як людина сприймає себе та спілкується з іншими. Намагаючись отримати кращу відповідь від чат-бота, користувачі починають підлаштовувати свою мову під алгоритми.

Про це пише РБК-Україна , спираючись на наукове дослідження, опубліковане у журналі AI & Society .

Що таке ефект robotoid humanness?

Вчені пояснили: у той час як розробники намагаються зробити чат-ботів більш людяними (навчають їх імітувати жести, емоції та розмовну мову), виникає зворотний ефект - людина починає копіювати поведінку робота.

Науковці назвали цей феномен "роботоподібною людяністю" (robotoid humanness).

Чому люди підлаштовуються під алгоритми?

На відміну від реальних людей, чиї реакції під час спілкування є непередбачуваними, ШІ дає передбачувані й алгоритмічні відповіді.

Намагаючись ефективніше взаємодіяти з ботом, користувачі підсвідомо спрощують свою мову, а саме:

Приховують власні емоції та дивацтва.

Уникають непередбачуваних формулювань.

Використовують шаблонні фрази, які легше обробляти алгоритмам.

З часом така адаптація може виходити за межі чату і впливати на те, як людина висловлює свої думки у реальному житті.

Наслідки для людської індивідуальності

Вчені застерігають, що надмірне використання ШІ у сфері обслуговування, ритейлу та охорони здоров'я звужує діапазон суто людських проявів.

Мозок підсвідомо віддзеркалює комунікаційні моделі, підкріплені алгоритмом.

Оскільки дослідження є теоретичним і базується на аналізі попередніх взаємодій людей із роботами, науковці наголошують на необхідності проведення подальших експериментів.

Вони закликають бізнес використовувати ШІ етично, щоб користь від технологій не знищувала людську унікальність.