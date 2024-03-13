Прорив російського кордону. В Легіоні "Свобода Росії" заявили про намір дійти до Москви
Бійці Легіону "Свобода Росії" своєю головною місією вважають "марш на Москву" з метою звільнення РФ від диктатора Володимира Путіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsweek.
У коментарі виданню один з добровольців легіону Олексій Барановський на позивний "Лютик" заявив, що бійці мають намір зрештою здійснити "марш на Москву" для "звільнення Росії від Путіна".
"Можливо, ми не зможемо цього досягти зараз, але це наша головна місія", - сказав він.
Барановський зазначив, що операція повстанців з прориву російського кордону пов'язана з так званими президентськими виборами у РФ.
"Можливо, ми не зможемо зупинити федеральні вибори, але ми можемо зірвати регіональні голосування, тому ми робимо все можливе, приносячи це «повітря свободи» принаймні в деякі частини країни", — пояснив він.
За словами Барановського, повстанські формування хочуть активізувати налякану внутрішню опозицію в РФ.
"Як громадяни Росії ми вирішили, що також хочемо взяти участь у цих виборах - і це наш спосіб, щоб наш голос був почутий. Ми голосуємо за збройний опір режиму Путіна, за повстання, революцію", - сказав він, закликавши усіх росіян приєднуватися до добровольців в боротьбі проти диктатора.
Рейди на територію РФ
Нагадаємо, вчора, 12 березня, "Російський добровольчий корпус" спільно з Легіоном "Свобода Росії" та "Сибірським батальйоном" прорвали кордон з Росією та взяли під контроль декілька населених пунктів, зокрема у Бєлгородській та Курській областях.
Крім того, росіяни дві ночі поспіль скаржаться на атаки дронів. Путін прокоментував події у Бєлгородській та Курській областях, звинувативши у цьому Україну.
Диктатор пов'язав прорив кордону добровольцями з нібито невдачами на фронті, а також планами зірвати "волевиявлення громадян" на так званих президентських виборах в РФ.
Сьогодні російські добровольці анонсували удари по військових позиціях РФ у Бєлгороді та Курську. Жителів вказаних міст закликали евакуюватися.
Детальніше про те, як атаки дронів та прорив кордону переносять війну на територію РФ - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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