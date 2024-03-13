Прорыв российской границы. В Легионе "Свобода России" заявили о намерении дойти до Москвы

Бойцы Легиона "Свобода России" своей главной миссией считают "марш на Москву" с целью освобождения РФ от диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsweek .

В комментарии изданию один из добровольцев легиона Алексей Барановский с позывным "Февраль" заявил, что бойцы намерены в конечном итоге осуществить "марш на Москву" для "освобождения России от Путина".

"Возможно, мы не сможем этого добиться сейчас, но это наша главная миссия", - сказал он.

Барановский отметил, что операция повстанцев по прорыву российской границы связана с так называемыми президентскими выборами в РФ.

"Возможно, мы не сможем остановить федеральные выборы, но мы можем сорвать региональные голосования, поэтому мы делаем все возможное, принося этот "воздух свободы" по крайней мере в некоторые части страны", - пояснил он.

По словам Барановского, повстанческие формирования хотят активизировать напуганную внутреннюю оппозицию в РФ.

"Как граждане России мы решили, что также хотим поучаствовать в этих выборах - и это наш способ, чтобы наш голос был услышан. Мы голосуем за вооруженное сопротивление режиму Путина, за восстание, революцию", - сказал он, призвав всех россиян присоединяться к добровольцам в борьбе против диктатора

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