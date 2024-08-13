Українські військові розширюють контроль над населеними пунктами Курської області, - ISW

У звіті нагадали, що 11 серпня російські військові блогери заявили про зниження наступальної активності українських військових. Однак уже наступного дня відомий пов'язаний з Кремлем військовий блогер спростував цю інформацію і зазначив, що російські війська далекі від стабілізації ситуації, частково через поганий стан системи класу С2. (Це системи, що дозволяють командиру лише швидко донести ухвалене ним рішення до підлеглих і проконтролювати хід його виконання. При цьому функції оцінки обстановки й ухвалення рішення, повністю покладаються на самого командира. - ред.).

Нові вторгнення

В ISW повідомили, що українські сили перейшли кордон і зайшли до західної частини Курської області в районі Слобідки-Іванівки (на північний захід від міста Суми та за два кілометри від міжнародного кордону), Тьоткіного (на південь від Слобідки-Іванівки вздовж міжнародного кордону), Гордіївки, Успенки та Вікторівки (усі на північ від міста Суми вздовж міжнародного кордону та на південь від Кореневого).

Російські джерела стверджували, що українські сили захопили Слобідку-Іванівку, Успенку та Вікторівку. Російські військові блогери стверджували, що бої тривають біля Снагості (на південь від Кореневого) та Крем'яного (на схід від Снагості), та що українські сили наступають на північ і південь від Кореневого, намагаючись обійти населений пункт.

"Кадри з геолокацією вказують на те, що українські сили нещодавно просунулися в межах Крем'яного і на схід від Журавлів (на північний схід від Кореневого), а пов'язаний з Кремлем блогер стверджує, що українські сили просунулися на північ від Журавлів у напрямку Общєго Колодезя (на північний схід від Кореневого і в 30 кілометрах від міжнародного кордону)", - йдеться у звіті ISW.

Суджа і навколишні села

Додаткові геолокаційні кадри, зазначають в Інституті вивчення війни, вказують на те, що українські сили нещодавно просунулися в лісовому масиві на північ та схід від Семенівки (на південь від Льгова і приблизно у 24 кілометрах від міжнародного кордону) під час ймовірного батальйонного механізованого штурму в напрямку Каучука (на південь від Льгова та у 27 кілометрах від міжнародного кордону), хоча точні обриси просування українських військ невідомі.

Геолокаційні кадри, опубліковані 12 серпня, вказують на те, що українські сили нещодавно діяли в Суджі та північній частині Заолешенки (на захід від Суджі), а російські військові блогери стверджували, що українські сили захопили Суджу та Спальне (на південний схід від Суджі).

Додаткові геолокаційні кадри від 12 серпня демонструють, що українська техніка працює в північній частині Гір'ї (на південний схід від Суджі та за 13 кілометрів від міжнародного кордону), а російські сили влаштували засідку на українські сили в центральній частині Гір'ї. Це свідчить, що ЗСУ принаймні тимчасово просунулися вглиб населеного пункту, хоча незрозуміло, чи утримують вони свої позиції в цьому районі.

"Міноборони Росії повідомило, що російські війська відбили українську атаку біля Борків (на південний схід від Суджі), припускаючи, що українські сили, ймовірно, просунулися з заходу до Гір'ї", - зазначають в ISW.

Також геолокаційні кадри від 12 серпня вказують на те, що українські сили нещодавно діяли у Дарино (на північний захід від Суджі і в трьох кілометрах від міжнародного кордону).

"Вторгнення" у Бєлгородську область

Російські джерела стверджують, що українські сили також здійснювали транскордонні вторгнення за підтримки бронетехніки з Сумської області на північний захід від Грайворона Бєлгородської області біля Колотилівки і Прелесного та на південь від Грайворона біля Безіменного.