ua en ru
Вт, 13 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Прорив у Курській області: у DeepState розповіли про другий день операції ЗСУ (карта)

Вівторок 13 серпня 2024 02:07
UA EN RU
Прорив у Курській області: у DeepState розповіли про другий день операції ЗСУ (карта) Фото: у DeepState розповіли про просування ЗСУ у Курській області (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Українські військові на другу добу проведення операції у Курській області (РФ) 7 серпня змогли просунутися у Суджі та взяти під контроль ще низку населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект DeepStateMap.

Аналітики зазначають, що продовжують із затримкою оприлюднювати дані щодо ходу кампанії Сил оборони і безпеки України у цій російській області, що почалася 6 серпня.

"День другий - 7 серпня. Сили Оборони України просунулися у Суджі та звільнили Гуєво, Горналь, Гоголівку, Рубанщину, Нижній Клин та Миколаєво-Дар'їво", - йдеться в публікації проекту.

Просування ЗСУ в районах н.п. Суджа, Гуєво, Горналь, Гоголівка, Рубанщина, Нижній Клин та Миколаєво-Дар'їво Крурської області станом на 7 серпня (карта deepstatemap.live)

Крім того, розповіли в DeepState, того дня штурмові групи українських сил просунулися впритул до Кореневого, зайняли Зелений Шлях та Миколаєво-Дар'їно.

"На той момент ворог перебував у Новоіванівці, Ольгівці та Крем'яному. Передові загони почали заходити в Суджу та закріплятися повноцінно у Гончарівці. Саму ж Суджу почали обходити з півночі", - розповіли у проекті.

За їх даними, на півдні ЗСУ вдалося взяти під контроль н.п. Гуєво та Горналь. При чому залишається невідомою доля російських військових, які на той момент засіли у монастирі.

"Розпочався активний рух в бік Малої Локні. З цього дня і надалі, цей напрямок отримуватиме найбільше суперечливої інформації", - зазначається в публікації.

Прорив у Курській області: у DeepState розповіли про другий день операції ЗСУ (карта)

Також аналітики DeepState додали, що деяка інформація "може в кінцевому випадку різнитися зі свідченнями прямих учасників подій".

Бої у Курській області

Як повідомлялося раніше, 6 серпня розпочалися бої у Курській області. Російська влада та ЗМІ стверджували, що українські війська прорвали кордон і продовжили рух вперед.

З'являлися повідомлення про втрату Росією контролю над десятками населених пунктів та площі у сотні кілометрів квадратних. За даними DeepState у повідомленні від 12 серпня, РФ могла втратити орієнтовно вже 44 населених пункти.

До слова, раніше у проекті DeepState розповіли, як РФ втрачала села у перший день прориву в Курській області.

Вчора президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив операцію ЗСУ у Курській області РФ.

За словами головнокомандувача української армії Олександра Сирського, під контролем ЗСУ близько тисячі кв. км у Курській області, й операція триває.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Курська область Суджа Війна Росії проти України Карта бойових дій
NEWS
"Прорив" у Курській області розширюється: карти бойових дій
"Прорив" у Курській області розширюється: карти бойових дій
DAILY
Сергій Дубров, МОЗ: Через війну не народилося вже майже півмільйона українців
Катерина Гончароваредактор розділу "Суспільство" Сергій Дубров, МОЗ: Через війну не народилося вже майже півмільйона українців