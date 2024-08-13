Прорив у Курській області: у DeepState розповіли про другий день операції ЗСУ (карта)

Українські військові на другу добу проведення операції у Курській області (РФ) 7 серпня змогли просунутися у Суджі та взяти під контроль ще низку населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект DeepStateMap .

Аналітики зазначають, що продовжують із затримкою оприлюднювати дані щодо ходу кампанії Сил оборони і безпеки України у цій російській області, що почалася 6 серпня.

"День другий - 7 серпня. Сили Оборони України просунулися у Суджі та звільнили Гуєво, Горналь, Гоголівку, Рубанщину, Нижній Клин та Миколаєво-Дар'їво", - йдеться в публікації проекту.

Просування ЗСУ в районах н.п. Суджа, Гуєво, Горналь, Гоголівка, Рубанщина, Нижній Клин та Миколаєво-Дар'їво Крурської області станом на 7 серпня (карта deepstatemap.live)

Крім того, розповіли в DeepState, того дня штурмові групи українських сил просунулися впритул до Кореневого, зайняли Зелений Шлях та Миколаєво-Дар'їно.

"На той момент ворог перебував у Новоіванівці, Ольгівці та Крем'яному. Передові загони почали заходити в Суджу та закріплятися повноцінно у Гончарівці. Саму ж Суджу почали обходити з півночі", - розповіли у проекті.

За їх даними, на півдні ЗСУ вдалося взяти під контроль н.п. Гуєво та Горналь. При чому залишається невідомою доля російських військових, які на той момент засіли у монастирі.

"Розпочався активний рух в бік Малої Локні. З цього дня і надалі, цей напрямок отримуватиме найбільше суперечливої інформації", - зазначається в публікації.

Також аналітики DeepState додали, що деяка інформація "може в кінцевому випадку різнитися зі свідченнями прямих учасників подій".

Бої у Курській області

Як повідомлялося раніше, 6 серпня розпочалися бої у Курській області. Російська влада та ЗМІ стверджували, що українські війська прорвали кордон і продовжили рух вперед.

З'являлися повідомлення про втрату Росією контролю над десятками населених пунктів та площі у сотні кілометрів квадратних. За даними DeepState у повідомленні від 12 серпня, РФ могла втратити орієнтовно вже 44 населених пункти.

До слова, раніше у проекті DeepState розповіли, як РФ втрачала села у перший день прориву в Курській області.

Вчора президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив операцію ЗСУ у Курській області РФ.

За словами головнокомандувача української армії Олександра Сирського, під контролем ЗСУ близько тисячі кв. км у Курській області, й операція триває.