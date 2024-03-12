Прорив кордону РФ. Що відбувається у Бєлгородській та Курській областях

Бєлгородська область

Низка російських Telegram-каналів із посиланням на так званих "воєнкорів" повідомляє, що кілька озброєних груп буцімто "намагалися прорватися на пікапах за підтримки мінометного і артилерійського вогню" у Бєлгородську область.

Також, за інформацією пабліків, на підході до кордону РФ було помічено кілька танків, які здійснювали вогневий вплив під час спроби штурму.

Наразі в прикордонних районах Бєлгородської області триває бій. За даними джерел РБК-Україна в спецслужбах, російські добровольці зайшли на територію Бєлгородської області. Напрямок - н.п. Грайворон.

Роспропагандисти стверджують, що прикордонна Лозова Рудка у Бєлгородській області контролюється російськими добровольцями.

Курська область

Разом з тим жителі Курської області повідомляють про стрілецький бій у районі населеного пункту Тьоткіно.

При цьому в соцмережах шириться відео зі звуками автоматних черг, нібито зняте поблизу міста. Мовляв, іде стрілецький бій, поранено двох людей, серед них нібито цивільний.

Також в мережі легіон "Свобода Росії" опублікував відео зі знищенням БТР на території РФ. Як згодом уточнили бійці, це сталося у селі Тьоткіно.

Прорив кордону РФ

Нагадаємо, що сьогодні бійці легіону "Свобода Росії", "Російського добровольчого корпусу" та Сибірського батальйону здійснили прорив кордону РФ з боку України. При цьому, як показано на відео, вони використовували важку техніку, зокрема танки.

Тим часом у місцевих жителів паніка. З перехоплених розмов росіян, які отримало РБК-Україна від джерел у спецслужбах, чути такі репліки: "ма, ты там никуда не суетись, а то там хохлы прорвались".

Російські добровольці активно публікують звернення. Вони оголосили, що "йдуть на вибори" та "зроблять все, щоб Путін із Ново-Огарьово переїхав до Полярного вовка".

Своєю чергою представник ГУР Андрій Юсов в коментарі РБК-Україна заявив, на території Росії бійці діють як самостійні підрозділи і, ймовірно, зараз йде їх спільна операція.

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