Прорыв границы РФ. Что происходит в Белгородской и Курской областях

Белгородская область

Ряд российских Telegram-каналов со ссылкой на так называемых "военкоров" сообщает, что несколько вооруженных групп якобы "пытались прорваться на пикапах при поддержке минометного и артиллерийского огня" в Белгородскую область.

Также, по информации пабликов, на подходе к границе РФ было замечено несколько танков, оказывавших огневое влияние при попытке штурма.

В приграничных районах Белгородской области продолжается бой. По данным источников РБК-Украина в спецслужбах, российские добровольцы зашли на территорию Белгородской области. Направление - н.п. Грайворон.

Роспропагандисты утверждают, что пограничная Лозовая Рудка в Белгородской области контролируется российскими добровольцами.

Курская область

Вместе с тем жители Курской области сообщают о стрелковом бое в районе населенного пункта Теткино.

При этом в соцсетях распространяется видео со звуками автоматных очередей, якобы снятых вблизи города. Мол, идет стрелковый бой, ранены два человека, среди них якобы гражданский.

Также в сети легион "Свобода России" опубликовал видео с уничтожением БТР на территории РФ. Как впоследствии уточнили бойцы, это произошло в селе Теткино.

Впоследствии с официальным сообщением вышел губернатор Курской области Роман Старовойт. Он заявил, что со стороны Украины "ведется обстрел населенного пункта Теткино Глушковского района".

"К сожалению, там пострадавший. Местный житель получил легкое ранение, ему предоставлена необходимая помощь", - заявил Старовойт.

При этом он напомнил, что для россиян эта ночь казалась неспокойной. Только над Курской областью якобы "сбили" 11 дронов, но в регионе до сих пор не снята ракетная опасность. О массированном налете беспилотников на РФ - читайте в отдельном материале РБК-Украина.

Тем временем бойцы РДК также опубликовали видео с украино-российской границы.

"Ну что ж друзья, РДК снова. РДК снова на острие атаки. Армия Кремлевского режима бросает оружие даже не начав бой. Если вы ждали, чтобы присоединиться к нам - это тот самый момент. Следите за подробностями", - говорится в подписи к видео.

Прорыв границы РФ

Напомним, что сегодня бойцы легиона "Свобода России", "Русского добровольческого корпуса" и Сибирского батальона совершили прорыв границы РФ со стороны Украины. При этом, как показано на видео, они использовали тяжелую технику, в том числе танки.

Тем временем у местных жителей паника. Из перехваченных разговоров россиян, полученных РБК-Украиной от источников в спецслужбах, слышны такие реплики: "ма, ты там никуда не суетись, а то там хохлы прорвались".

Российские добровольцы активно публикуют обращения. Они объявили, что "идут на выборы" и " сделают все, чтобы Путин из Ново-Огарева переехал к Полярному волку ".

В свою очередь представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии РБК-Украина заявил, что на территории России бойцы действуют как самостоятельные подразделения и, вероятно, сейчас идет их совместная операция.

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