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Прорыв границы РФ добровольцами: "серые зоны" охватили более 40 кв. км (карта)

Россия, Вторник 12 марта 2024 17:53
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Прорыв границы РФ добровольцами: "серые зоны" охватили более 40 кв. км (карта) Фото: бойцы легиона "Свобода России" (t.me/legionoffreedom)
Автор: Татьяна Степанова

Во вторник, 12 марта, легион "Свобода России", РДК и "Сибирский батальон" зашли в Курскую и Белгородскую область РФ в рамках совместной операции, в ходе которой могли разместиться на территории более 40 квадратных километров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные интерактивной карты DeepStateMAP.

По данным ресурса, так называемые "серые зоны" в Белгородской и Курской областях сейчас суммарно занимают площадь 41,8 квадратных километров.

Так, в приграничных областях РФ деятельность добровольцев фиксируется в следующих населенных пунктах: Теткино (Курская обл.), Глотово (Белгородская обл.), Лозовая Рудка (Белгородская обл.), Нехотеевка (Белгородская обл.), район Новой Толжанки (Белгородская обл.).

Прорыв границы РФ добровольцами: &quot;серые зоны&quot; охватили более 40 кв. км (карта)

Теткино (Курская обл.) deepstatemap.live

Прорыв границы РФ добровольцами: &quot;серые зоны&quot; охватили более 40 кв. км (карта) Глотово (Белгородская обл.) deepstatemap.live

Прорыв границы РФ добровольцами: &quot;серые зоны&quot; охватили более 40 кв. км (карта) Лозовая Рудка (Белгородская обл.) deepstatemap.live

Прорыв границы РФ добровольцами: &quot;серые зоны&quot; охватили более 40 кв. км (карта)Нехотеевка (Белгородская обл.) deepstatemap.live

Прорыв границы РФ добровольцами: &quot;серые зоны&quot; охватили более 40 кв. км (карта)

район Новой Толжанки (Белгородская обл.) deepstatemap.live

Прорыв границы РФ

12 марта стало известно о прорыве границы РФ добровольцами легиона "Свобода России", РДК, "Сибирский батальон". В частности, в Белгородской области, прорвавшись на танках, они продвигаются по нескольким направлениям. При этом добровольцы "Свобода России" изложили соответствующее обращение, в котором заявили, что "легион идет на выборы".

Из оказавшегося в распоряжении РБК-Украина перехвата стало известно, что они продвинулись по нескольким направлениям Грайворонского района. До этого в комментарии РБК-Украина представитель ГУР Андрей Юсов прокомментировал прорыв добровольцами границы РФ.

Позже бойцы легиона "Свобода России" сообщили, что населенный пункт Теткино в Курской области (Россия) перешел под контроль добровольцев, однако бои продолжаются.

Добавим, что военный эксперт Владислав Селезнев, комментируя происходящее в России, отметил, что ожидать коренного изменения ситуации не стоит. Скорее всего, речь идет об информационно-силовой акции, которая демонстрирует, что картинка российских пропагандистов отличается от будней россиян.

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